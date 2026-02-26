Redmi'nin Çok Güçlü Telefonu Sızdı! Devasa Bataryası Var

Xiaomi, yakında yeni amiral gemisini tanıtmaya hazırlanıyor. K90 Pro adlı bu cihaz, özellikle güçlü işlemcisi ve yüksek kapasiteli bataryası sayesinde dikkat çekecek. Bu nedenle yakından takip ediliyor. Son olarak modelin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.

Redmi K90 Pro Özellikleri Sızdırıldı

Redmi K90 serisi şu anda Redmi K90 ve K90 Pro Max olmak üzere iki modelden oluşuyor. Nisan ayında Dimensity 9500 işlemcili Redmi K90 Ultra tanıtılacakken, firma bir yandan da Redmi K90 Pro üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station ise bu telefonla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Yeni iddialara göre Redmi K90 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Ayrıca yüksek yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Bununla birlikte 8.000 mAh gibi devasa bir bataryadan güç çekecek. Bu da uzun süreli kullanım sunacak. Telefonda performansı yüksek tutmak amacıyla soğutma için dahili bir fan yer alacağı da belirtiliyor.

Bununla birlikte ekran içi parmak izi okuyucu, çift hoparlör ve suya dayanıklılık da yeni ortaya çıkan Redmi K90 Pro özellikleri arasında. Bu yeni detaylara göre akıllı telefonun amiral gemisi segmentte olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Redmi K90 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Daha önceki iddialara Redmi K90 Pro'nun 2026'nın ilk yarısında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Yılın diğer yarısında ise küresel olarak duyurulması muhtemel.

Redmi K90 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Henüz bu konuyla ilgili bir sızıntı yaşanmadı ancak tahminde bulunabiliriz. Redmi K90 350 dolar, Redmi K90 Pro Max ise 590 dolar başlangıç fiyatına sahip. Redmi K90 Pro fiyatı da bu iki fiyatın arasında olacaktır. Buna göre 450 dolar şeklinde bir tahminde bulunabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak Redmi K90 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.