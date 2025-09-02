Elektrikli Araç Pazarında Xiaomi Rüzgârı: Siparişlere Yetişemiyor!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç serüvenine Mart 2024’te tanıttığı SU7 sedan ile adım attı. Ardından Şubat 2025’te SU7 Ultra modeliyle çıtayı yükselten şirket, Haziran 2025’te ilk SUV modeli YU7’yi piyasaya sürerek sektördeki iddiasını daha da güçlendirdi.

Markanın yeni SUV’u, pazarda beklentilerin çok üzerinde ilgi gördü. Öyle ki rakip üreticiler bile bu talep karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak gelen son bilgilere göre Xiaomi, sipariş yoğunluğuna yetişmekte zorlanıyor. İşte detaylar…

Xiaomi, Elektrikli Araç Siparişlerine Yetişemiyor

Firma, elektrikli araç pazarında kısa sürede dikkat çekici bir başarıya ulaştı. Xiaomi, yalnızca ağustos ayında 30 binden fazla araç teslim ederek bugüne kadarki en yüksek aylık satışını gerçekleştirdi. Bu başarının arkasındaki en büyük etken ise markanın ilk SUV modeli YU7 oldu.

26 Haziran’da piyasaya çıkan YU7, 30 bin 330 ila 39 bin 490 euro aralığında fiyata sahip. Satışa açıldıktan sonraki ilk 3 dakikada 200 bin, 18 saat içinde ise 240 bin sipariş topladı. Böylesine yoğun bir talep öngörülmediği için üretim tarafında aksaklıklar yaşanmaya başladı. Hatta şirket, aracı satın almak isteyen müşterilerin bir yılı aşan teslimat sürelerini göze alması gerektiğini bile duyurdu.

Öte yandan Xiaomi, satış sonrası hizmet ağını da hızla genişletiyor. Yalnızca ağustos ayında 18 yeni mağaza açan şirketin Çin genelindeki satış noktası sayısı 370’e, faaliyet gösterdiği şehir sayısı ise 105’e ulaştı. Kurucu Lei Jun 2025 için 350 bin araç satış hedefi açıkladı. Ancak şirket içindeki beklentiler bu rakamın 500 bine kadar çıkabileceğini, 2027’de ise 800 bini aşabileceğini aktarıyor.

