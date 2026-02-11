Xiaomi'den AirTag Rakibi Takip Cihazı Geliyor: Özellikleri ve Fiyatı Burada!

Apple'ın kısa bir süre önce güncellediği ünlü AirTag serisine Android cephesinden dişli bir rakip geliyor. Teknoloji devi Xiaomi uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni takip cihazı Xiaomi Tag'ı çok yakında piyasaya sürecek.

Son olarak merakla beklenen cihazın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Görünen o ki Apple'ın UWB teknolojisine Bluetooth 5.4 ve NFC özellikleriyle meydan okuyan yeni Xiaomi Tag, uygun fiyatı ve sunduğu geniş uyumluluk desteğiyle öne çıkacak. İşte detaylar!

Xiaomi Tag'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

BHR08SPGL model numarasıyla çeşitli sertifika platformunda listelenen yeni cihaz, pek çok rakibinden farklı olarak hem Android'in "Cihazımı Bul" ağını hem de Apple'ın "Bul ağını destekleyecek. Böylelikle kullanıcılar hangi cihaza sahip olurlarsa olsun Xiaomi Tag üzerinden konum takibi yapabilecek.

7.2 mm gibi oldukça ince bir gövdeye sahip olan Xiaomi Tag enerji ihtiyacını genellikle 1 yıllık kullanım ömrü vadeden standart düğme pillerden karşılayacak. Bağlantı tarafında ise cihazda Bluetooth 5.4 ve NFC teknolojileri yer alacak.

Bildiğiniz üzere yeni modelin en büyük rakibi olarak gösterilen AirTag serisi konum takibi için gelişmiş UWB çiplerini kullanıyor. Xiaomi'nin özellikle her iki ekosistemi de desteklemeyi tercih etmesi nedeniyle yeni cihazında benzer bir teknolojiye yer vermediği belirtiliyor.

Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi yeni takip cihazının fiyatını henüz doğrulamadı. Ancak yeni model kısa bir süre önce Avrupa'daki bazı perakendecilerde ve Xiaomi'nin Fransa web sitesinde listelendi. Mevcut platformda yer alan bilgilere göre Xiaomi Tag'in fiyat seçenekleri şu şekilde olacak.

Tekli Paket: 17.99 euro (yaklaşık 933.90 TL)

Dörtlü Paket: 59.99 euro (yaklaşık 3114.25 TL)

Karşılaştırmak gerekirse Apple'ın yeni AirTag 2 modeli Avrupa'da 35 ve 119 euro, ülkemizde ise sırasıyla 1.599 ve 5.499 TL fiyat seçenekleriyle alıcı buluyor. Bu bağlamda yeni Xiaomi Tag bahsi geçen fiyatlardan satışa sunulursa rakibinden daha uygun bir seçenek olarak tüketicilerin karşısına çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Xiaomi Tag'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.