Xiaomi Ultra İncel Yeni Powerbank'ini Tanıttı: iPhone Air İle Yarışıyor!

Günümüzün önde gelen akıllı telefon üreticileri, piyasaya sürdüğü yeni modellerinin kalınlığını rekor seviyelere indirirken, kullanıcıların pil ömrü konusunda sorun yaşamaması için yeni nesil powerbankler de geliştiriyor.

Son olarak Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 17 ile birlikte yeni ultra ince powerbank modelini tanıttı. Sadece 6 mm kalınlığındaki Jinshajiang Power Bank isimli yeni cihaz, iPhone Air'ın inceliğine meydan okurken kablosuz şarj özelliğiyle de MagSafe'e ciddi bir rakip olarak öne çıkıyor. Detaylar haberde.

Xiaomi Ultra İnce Powerbank Modeli Neler Sunuyor

Bir kağıt kadar ince olan yapısı ve güçlü özellikleriyle büyük ilgi toplayan yeni güç bankası, yaklaşık olarak 6 mm kalınlığa ve 98 gram ağırlığa sahip. Cihaz, bu denli kompakt ve hafif yapısına rağmen 5000 mAh gibi büyük bir batarya kapasitesi sunuyor.

Jinshajiang Power Bank, söz konusu güç yoğunluğunu bünyesinde barındırdığı yüzde 16 silikon içerikli silikon-karbon pil hücrelerine ve geniş yüzeyli grafit tabakasına borçlu. Söz konusu teknolojiler, powerbank'in enerji yoğunluğunu artırırken ultra ince formunu korumasını sağlıyor.

Bağlantı özellikleri açısından da kullanıcıların her türlü ihtiyacını karşılayan yeni model, USB-C çıkışıyla 22.5W'ye kadar şarj hızı sunuyor. Bununla birlikte cihaz, 15W'lik manyetik hızlı şarj teknolojisiyle telefonları kablosuz olarak da şarj edebiliyor.

Hem kablolu hem de kablosuz bağlantıyla aynı anda iki cihazı şarj etme yeteneğine sahip olan powerbank ayrıca, şarj olurken bile diğer cihazları beslemeye devam edebiliyor. Çin ve Avrupa gibi bölgelerin güvenlik standartlarını karşılayan cihaz 2025 CCC sertifikası sayesinde uçaklarda da rahatlıkla taşınabiliyor.

iPhone Kullanıcılarını Hedefliyor

Yeni powerbank'in en dikkat çeken yanlarından biri, birlikte tanıtıldığı Xiaomi 17 modellerinin yanı sıra kablosuz şarj özelliğine sahip diğer cihazlarla da uyumlu olarak çalışabilmesi. Yeni modelin bu sayede özellikle iPhone Air gibi pil ömrü açısından nispeten dezavantajlı olan ince cihazlar ile birlikte kullanılmasını sağlayabilir.

Üstelik yeni modelin Apple'ın kendi cihazları için geliştirdiği MagSafe şarj cihazlarına kıyasla daha uygun bir fiyata sahip. Şimdilik yalnızca Çin'de satışa sunulan modelin fiyatı 42 dolar olarak açıklandı.

Peki siz Xiaomi'nin Jinshajiang Power Bank modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz en iyi powerbank modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.