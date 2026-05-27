16 GB RAM'li Oyun Canavarı Telefon Globalde! 7500 mAh Bataryası Var

RedMagic 11S Pro, mayıs ayında Çin'de tanıtılmıştı. Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisine sahip olan telefon, global pazarda satışa sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızıyla da dikkatleri üzerinde topluyor.

RedMagic 11S Pro'nun Global Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 849 dolar (38.970 TL)

849 dolar (38.970 TL) 16 GB RAM ve 512 GB depolama: 949 dolar (43.560 TL)

RedMagic 11S Pro'nun 849 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 38 bin 970 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 79 bin TL civarında olabilir. RedMagic 11S Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

RedMagic 11S Pro Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 11S Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok teleofnu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 11S Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

RedMagic 11S Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

1216 x 2688 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50MP

50MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 7.500 mAh (global), 8.000 mAh (Çin)

7.500 mAh (global), 8.000 mAh (Çin) Hızlı Şarj: 80W

RedMagic 11S Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2688 piksel çözünürlük, 2000 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli RedMagic 10S Pro'da 6,85 inç ekran boyutu, 1216 x 2688 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

RedMagic 11S Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading sürümü bulunuyor. Standart sürüm 4.6 GHz hıza sahip. Leading sürümü ise 4.74 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda da yer aldığını belirtelim.

RedMagic 11S Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

RedMagic 11S Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli RedMagic 10S Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

RedMagic 11S Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11S Pro'nun global sürümünde 7.500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada serinin bir önceki modeli RedMagic 10S Pro'da 7.050 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda RedMagic 11S Pro'nun en iyi oyun telefonlarından biri olduğunu düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabildiğini belirteyim. Bu arada cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. AMOLED ekran ise telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise çok canlı renklere sahip olması.