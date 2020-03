Yeni Death Stranding Videolarında PC Özellikleri Gösteriliyor

Death Stranding, 2 Haziran 2020 tarihinde Epic Games Store ve Steam üzerinden PC oyuncuları ile buluşacak. Yayınlanan ilk fragmanda, oyunun bu platforma ilişkin özellikleri gösterilmişti. Hideo Kojima, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı klipler ile tanıtımlara devam ediyor.

Konami bünyesinden ayrıldıktan sonra, Kojima Productions stüdyosunu yeniden kurmuştu, Hideo Kojima. Death Stranding ise açılan yepyeni sayfanın ilk oyunu olmuştu. 8 Kasım 2020 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Amerika kıtasını yeniden bir araya getirmeye çalışan Sam Porter Bridges karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı hikaye, bu sene PC oyuncuları için de başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan net çıkış tarihi duyurusunda, PC versiyonunun Fotoğraf Modu, yüksek hare hızı, çok geniş ekran monitör desteği ve Half-Life serisinden de içerik sunacağını öğrenmiştik. Hideo Kojima da Twitter hesabı üzerinden üç yeni paylaşım yaptı.

Bu paylaşımlardan bir tanesinde PC versiyonunun nasıl bir oynanışı olacağı gösterilirken diğer ikisinde ise Fotoğraf Modu ve 21:9 gibi geniş ebatlı monitör desteği hakkında fikir sahibi olabiliriz.

Bahsi geçen Twitter paylaşımlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

This is how the gameplay of PC ver will be. The ultra wide monitor support means we widen the horizontal perspective. Images specifically created to fill what’s typically be the black border surrounding gameplay. Supported in both gameplay & cutscenes. https://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/VAee8zlJXW — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 4, 2020

These are some examples from the Photo Mode in the PC ver. We will introduce on how to create them in another video later. Me, and some staffs that loves to take photos enjoyed making this Mode! Available, June 2nd.



Pre-order nowhttps://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/WvMwqzPiBn — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 4, 2020

In DS PC ver, the ultra wide monitor support means we widen the horizontal perspective. Despite the wide aspect ratio, images specifically created to fill what’s typically be the black border surrounding gameplay. Supported in both gameplay & cut scenes.https://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/TGnxYzBU34 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 3, 2020

Death Stranding konusu

Hikayesi yakın gelecekte geçen oyun, Sam Porter Bridges (Norman Reedus) karakterinin etrafında dönüyor. Gizemli patlamaların dünyayı sarsması neticesinde Death Stranding adı verilen bir dizi doğaüstü olaylar meydana geliyor. İzgesel yaratıkların tabiata musallat olmasıyla da gezegenimiz kitlesel bir yok oluşun eşiğine geliyor. Sam olarak sizin amacınız ise tahrip olmuş çorak arazi boyunca ilerleyerek insanlığı yaklaşmakta olan yok oluştan kurtarmak olacak.