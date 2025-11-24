Sosyal Medyada Bunu Yapmayanlara Dev Ceza Yolda!

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada "influencer" olarak tanımlanan kişilerin paylaştığı ticari amaçlı reklamlarla ilgili yeni bir yönetmelik taslağı üzerinde çalışıyor. Bu yönetmelikle birlikte sosyal medyada kazanç elde etmek gibi amaçlarla reklam paylaşan kişilerin bağlı kalması gereken yeni kurallar gelecek.

Sosyal Medya Reklamları İçin Yeni Düzenleme Geliyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ticaret Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni yönetmelik taslağına göre reklam içeriklerine açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir olma zorunluluğu gelecek. İçeriğin reklam olduğu çok net bir şekilde belirtilecek. Ayrıca #reklam, #sponsor ve #işbirliği gibi etiketler kullanmak yeterli olmayacak.

Sosyal medya üzerinden ticari amaçlı reklam içeren paylaşımlarda bulunan herkesin #sponsor ve #reklam gibi etiketlerin yanı sıra reklamverenin bilgileri (isim, marka, unvan vb.) de yer alacak. Örneğin "@[reklamveren] tarafından sağlandı" veya "@[reklamverene] teşekkürler" gibi ifadelerin yer alması bir zorunluluk hâline gelecek. Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlardaki Ses içeren paylaşımlar ise en başından reklamverenle ilgili bilgilendirmede bulunulacak.

Bir şey eğer "indirimli" ya da "avantajlı" şekilde tanıtılıyorsa bunun faiz / kâr payı oranı mutlaka belirtilecek. "3 al 2 öde" gibi kampanyalarda ise başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilecek. Sınırlı sayıda sunulan ürünlerde "sınırlı sayıda" deyip geçmek yeterli olmayacak, miktarı net bir şekilde ifade edilecek. Kampanyalarda ürünün son 10 gün içindeki en düşük fiyatı esas alınacak. Harcanan tutara göre indirimlerde en az iki ürün satın alma şartı bulunacak.

Reklamlarda eğer yapay zeka ve benzeri teknolojiler kullanılıyorsa bunlar açıkça ortaya konacak. Gerçek kişilerin yapay zeka ile oluşturulmuş kopyaları ile ürünü sanki deneyimlemiş gibi gösterildiği aldatıcı reklamlara izin verilmeyecek. Sürpriz ödül içerikli kampanyalarda her bir ürünün çıkma ihtimali açıklaacak. Çocuklara yönelik hedefli reklamcılık uygulaması yasaklanacak. Hedefli reklamcılıkta tüketici onayı şart koşulacak.

Bu arada falcı, astrolog, medyum ve benzeri hizmetlerin reklamı yasaklanacak. Yasa dışı bahis ve şans oyunlarının reklamlarına asla izin verilmeyecek. Hastalıkların tedavi edilebileceği iddialar içeren aldatıcı sağlık beyanlarına geçit verilmeyecek. İlaç, elektronik sigara, tütün ve alkollü içkilerin reklamlarına izin verilmeyecek. Takviye gıdaların normal beslenmelerin yerine geçtiği izlenimi uyandıran reklamlar da yapılamayacak.