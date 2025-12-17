Apple'dan Ucuz iPad Geliyor! OLED Ekran, Güçlü İşlemci ve Dahası

Bütçe dostu iPad kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen yeni iPad Mini ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda tabletin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet, iPhone'larda kullanılabilen bir işlemci ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca OLED teknolojisi sayesinde etkileyici bir ekran deneyimi sunacak.

Yeni iPad Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: A20 Pro

A20 Pro Ekran Boyutu: 8,5 inç

8,5 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

Yeni iPad Mini'de iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te kullanılan A19 Pro işlemcisinin yer alacağı iddia ediliyordu ancak bu konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni iPad Mini gücünü A20 Pro işlemcisinden alacak. Bu işlemcinin eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone modellerinde de yer alması bekleniyor.

2 nm üretim süreciyle geliştirilecek A20 Pro, önceki nesle kıyasla yüzde 15 oranında daha fazla performans ve yüzde 30 oranında daha yüksek enerji verimliliği sağlayacak. Geçtiğimiz yılın ekim ayında piyasaya sürülen iPad Mini'de A17 Pro işlemcisi tercih edilmişti. Yeni tablet 8,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihazın OLED ekranı 60Hz yenileme hızı sunacak.

Yeni iPad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'ın en güçlü cihazları arasına katılmaya hazırlanan yeni iPad Mini'nin 499 dolar (21 bin 318 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Eğer bu iddia doğruysa tablet uygun fiyata güçlü donanım sunacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Yeni iPad Mini Ne Zaman Çıkacak?

Uzun süredir merakla beklenen Yeni iPad Mini'nin 2026 veya 2027 yılında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli olacak. Tanıtım tarihi ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı tabletin tam olarak hangi tarihte tanıtılacağı bilinmiyor.