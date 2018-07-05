Yeni iPhone’lar Rengarenk Gelecek!

Apple’ın Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte üç yeni iPhone modeli tanıtması bekleniyor. Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre, Cupertinolu şirket, yeni amiral gemilerinde en az dört yeni renk kullanabilir.

Bu iddianın sahibi, Apple ürünleri konusunda başarılı tahminleri ile bilinen eski KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’dan başkası değil.

TF International Securities isimli yeni firmasına geçen Kuo, yakın zamanda tanıtılacak yeni iPhone’ların dört farklı renk seçeneği ile gelebileceğini söyledi. Kuo’ya göre, 6.5-inç OLED ekranlı iPhone X Plus siyah, beyaz ve yeni bir altın renginde gelecek. Ünlü analist, 6.1-inç LCD ekranlı iPhone modelinin ise gri, beyaz, mavi, kırmızı ve turuncu renk seçenekleriyle sunulmasını bekliyor.

Kuo’nun raporu doğruysa, Apple, yeni nesil iPhone’larını dört farklı renk ile sunarak sıra dışı bir adım atmış olacak. ABD’li şirket, Afrika’da HIV ve AIDS ile mücadele kapsamında ürettiği Product (RED) ürünlerini geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürmüştü. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’a kırmızı renk seçeneği ekleyen Apple, iPhone X’i ise Special Edition’ın dışında tutmuştu.

Apple renk konusundaki inadını ilk olarak iPhone 5 serisinde kırmıştı. iPhone 5S modelinde beyaz ve siyah rengin yanı sıra ilk kez altın rengi seçeneğini ekleyen şirket, 2013 yılında çıkardığı iPhone 5C ile yeşil, mavi, sarı, pembe ve beyaz renk seçeneklerini müşterilerle buluşturmuştu.

Kuo, yakın zaman önce yaptığı açıklamada, yeni iPhone’ların fiyatları ile ilgili tahminlerini de paylaşmıştı. Başarılı analiste göre, 6.5-inç OLED ekranlı iPhone X Plus’un fiyatı 900 - 1000 dolar arasında olacak. 5.8- inç OLED ekranlı iPhone X’in fiyatı 800 - 900 dolar, iPhone X’e benzer bir tasarımda daha düşük seviyeli 6.1-inç LCD ekranlı bir iPhone modeli ise 600 - 700 dolar arasında bir fiyat etiketi ile satılacak.