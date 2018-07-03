Yeni iPhone’ların Kutusundan Hızlı Şarj Adaptörü Çıkabilir

Apple’ın 2017 yılında tanıttığı yeni nesil iPhone’ları halihazırda hızlı şarj desteğine sahip, ancak ortaya çıkan bir sızıntı, Cupetinolu şirketin bu konuda çok daha ciddi adımlar atabileceğinin ipucunu veriyor.

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile kullanıcılarını hızlı şarj ile buluşturan Apple, bugün ortaya çıkan bir fotoğrafa göre, yeni modellerinin kutusuna 18 watt’lık USB Type-C adaptörü koyabilir.

Apple, yeni hızlı şarj adaptörü ile yeni nesil iPhone’larını piyasadaki en donanımlı Android modelleri ile aynı seviyeye getirmeyi umuyor. Dahası bu hamle, ABD’li şirketin satış stratejisinde de büyük bir değişikliği işaret edebilir.

Müşterilerin herhangi bir ek ücret ödemeden hızlı şarj cihazına sahip olacak olmaları, yakında tanıtılması beklenen yeni iPhone’ların satışlarına önemli bir şekilde yansıyabilir. Halihazırda Apple, iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için 30 watt’lık hızlı şarj adaptörünü kablo olmadan 49 dolar karşılığında satıyor.

Kısacası, yeni iPhone’ların kutularından çıkacak 18 watt’lık bir USB Type-C adaptörü, kullanıcıları oldukça sevindirecektir.

Apple'dan Üç Yeni iPhone Modeli

Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte üç farklı iPhone modeli tanıtması beklenen Apple, kullanıcılara geniş bir cihaz yelpazesi sunacak. Tasarım olarak aynı ancak ekran boyutu olarak farklı olacak üç cihaz, 5.8, 6.1 ve 6.5 inçlik ekranlarla gelecek. Bu üç modelin ikisi OLED ekranlı, bir tanesi de LCD ekrana sahip olacak.

Gelen son raporlara göre, iPhone X’in yeni versiyonu 899 dolar, 6.5 inç ekranlı iPhone X Plus 999 dolar ve 6,1 inç büyüklüğündeki model ise 599 dolar başlangıç fiyatları ile mağazalardaki yerini alacak.