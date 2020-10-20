Yeni PlayStation Store Tasarımı Göründü!

Merakla beklenen yeni PlayStation Store tasarımı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yenilenmenin hayata geçirildiği bazı ülkelerden ilk ekran görüntüleri paylaşıldı. Bu sayede yeni tasarımın nasıl olacağı hakkında net bir fikir sahibi olabildik. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi yakın bir zaman önce kullanıcılara gönderilen e-postalar ile PlayStation internet mağazasının yenileneceği duyurulmuştu. Tarayıcılar için bu yenilenmenin 21 - 26 Ekim 2020 tarihleri arasında, mobil cihaz uygulaması için de 28 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacağı bilgisi verilmişti.

Gerçekleştirilecek olan yenilenme sonrasında PlayStation Vita ile PlayStation 3 oyunlarını ve eklentilerini internet mağazasının yanı sıra mobil cihaz uygulaması üzerinden kaldırılacağı aktarılmıştı. Sony Interactive Entertainment ayrıca İstek Listesi özelliğinin de kaldırılacağını belirtmişti. Haliyle halihazırda istek listenizde bulunan oyunların, yenilenme sonrasında listeden silineceği bilgisi paylaşılmıştı.

Her ne kadar PlayStation Portable, PlayStation Vita ve PlayStation 3 oyunlarını ve eklentilerini satın almak artık mümkün olmayacak olsa da, kütüphanenizde bulunan bütün içeriklere şu zamanda olduğu gibi konsolunuz üzerinden indirebilecek ve erişim sağlamaya devam edebileceksiniz.

Yeni PlayStation Store Tasarımı Nasıl?

Görünüşe göre yenilenme aşaması yavaş yavaş başlamış. Resetera sitesinden Lant_War da ilk ekran görüntüleri paylaşımında bulunmuş. Genel olarak beyaz tonun hakim olduğu sade bir tasarıma gidildiğini görebiliyoruz. Bu haliyle daha çok resmi internet sayfasına yakın duruyor diyebiliriz.

Ne var ki yenilenmenin hayata geçirildiği bölgelerde yaşayan kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlerde bazı eksikliklerin olduğu göze çarpıyor. Mesela oyunların küçük resimlerinin altında isimlerinin yazılı olmaması, arama yaptıktan sonra karşınıza gelen sonuçlardaki ürünlerin indirilebilir içerik mi yoksa oyun mu olduğunun ayırt edilememesi ki bunun için tıklayıp da öğrenmek durumundasınız, oyuna ait sayfada ekran görüntülerinin ve oynanış videolarının ve Add to Cart (Sepete Ekle) kısayolunun olmaması ve ayrıca varsa indirilebilir içeriklerin listelenmemesi, dosya boyutlarının yazmaması ve filtre sisteinin de olması gerektiği gibi çalışmaması gibi eksiklerin olduğu rapor edilmiş.

Yayınlanan ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.