Yeni RAGE 2 Fragmanı, Süper Kahraman Filmlerini Andırıyor

id Software ve Avalanche Studios tarafından geliştirilmesine devam edilen RAGE 2, bu senenin kıyamet sonrası dünyada geçecek olan bir diğer oyunu olacak. Hikayesi kıyamet sonrasında geçen oyun bolluğunun yaşanacağı sene içerisinde RAGE 2, bizlere farklı bir deneyim sunacakmış gibi görünüyor. Bu bağlamda, tanıtımlarına devam edilen devam oyunu için bir fragman daha yayınlandı. Yeni RAGE 2 fragmanında, oyundaki silahlar ve beceriler sergileniyor.

İlk oyunun otuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan ikinci oyunun senaryosuna göre, dünyaya çarpan bir göktaşı ile insan ırkının neredeyse yok olmasına neden olan büyük bir felaket yaşanıyor. Hayatta kalmayı başaranlar ise Authority isimli bir örgütün tehdidi ile karşı karşıya kalıyorlar. Siz de Walker isimli bir karakterin rolünü üstlenerek, acıması olmayan bu örgüte karşı ayakta kalmaya çalışacaksınız.

Tabii ki çıplak elle değil. Kullanabileceğiniz bir sürü silah, ekipman, drone benzeri hava aracı, tekerlekli ölüm makineleri ve son dönemdeki oyunların neredeyse tamamında standart haline gelmiş olan beceriler mevcut olacak. Aşağıda görebileceğiniz yeni RAGE 2 fragmanında ise bunların aktif olarak kullanımını seyir zevki yüksek bir sunum ile görebiliyoruz.

Özellikle yetenekler ile yapılan kombinasyonlar, fazlasıyla gaza getirici olmuş. Sırf bu kombinasyonları ara ara uygulayabilmek için karşınıza düşman çıkmasını isteyebilirsiniz.

İyi seyirler dileriz!