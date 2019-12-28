Yerli Otomobil TOGG'un Tüm Detayları! - Fiyat Ne Olacak?

Merakla beklenen yerli otomobil Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Düzenlenen etkinliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Bu videomuzda yerli otomobilin tüm detaylarını sizlere aktarıyor ve bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz.

60 yıllık hayal gerçek oldu. C-Sedan ve C-SUV olmak üzere toplamda iki adet yerli otomobil tanıtıldı. Yerli otomobil tasarımı ile göz dolduruyor. Yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde kurulacağı açıklandı.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada "Şu anın bir tarifi yok çok heyecanlıyız. Doğru zamanda yola çıktık. Oyunun kuralları değişirken başarılı olmanın da kuralları değişiyor. Artık büyükler değil başarılı olan, teknolojik olan, müşteriyi merkeze alan kazanacak" demişti.

Hemen aşağıda yer alan videodan yerli otomobil hakkındaki tüm detaylara ve fiyatının ne olacağına bakabilirsiniz.

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