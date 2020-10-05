Yerli Scooter Geliyor! Bakan Karaismailoğlu Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bir üniversite arasında iş birliği kapsamında ‘Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi’ için imza protokolü gerçekleştirildi. Bakan Karaismailoğlu yerli scooter açıklaması yaptı.

Bakandan Yerli Scooter Açıklaması

Yerli ve milli elektrikli scooterların üretimi için çalışmalara başladık diyen Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada yerli scooter hakkında şunları söyledi:

"Günümüzde geleneksel araçlar yerine, çevreci, alternatif yakıtlı, paylaşımlı, otonom, sürüş konforu ve emniyet sürüş hareketlilik yerini almaktadır. Kent içi ulaşımda, geleneksel ulaşım yerine elektrikli scotterlar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve dronlar gözle görülür bir şekilde varlıklarını hissediyorlar. Türkiye’de 35 binin üzerinde e-scotter bulunmaktadır, 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmaktadır. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımız kısa mesafe hareketlerini, toplu taşıma araçları yerine mikro mobilite araçlarıyla gerçekleştirmektedirler. Bu araçlarla üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde dezavantajlı yolcularımız için çeşitli olanaklar sağlayabiliriz"

Şu anda yerli scooter özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Sizler yapılan açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!