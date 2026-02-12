YouTube, Apple Vision Pro Uygulamasını Yayınladı: Eşsiz Özelliklere Sahip!

Apple'ın 2023 yılında duyurup Şubat 2024'te piyasaya sürdüğü sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro her ne kadar donanımsal özellikleriyle büyük beğeni toplasa da uygulama mağazasındaki bazı büyük eksikliklerle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Şirket bugüne kadar geliştirdiği özel uygulamalarla visionOS ekosistemini bir hayli zenginleştirse de kullanıcılar en büyük eksik olarak gördükleri YouTube desteğinden hala mahrumdu. Ancak nihayet beklenen an geldi. YouTube kısa bir süre önce yeni Apple Vision Pro uygulamasını App Store'da yayınladı. İşte detaylar!

YouTube Apple Vision Pro Uygulaması Neler Sunuyor?

Hatırlayacağınız üzere Google, Apple Vision Pro ilk kez piyasaya sürüldüğünde yeni cihaz için özel bir uygulama geliştirmeyi planlamadığını belirtmiş ve kullanıcılara Safari tarayıcısını adres göstermişti. Hatta bu boşluğu kapatmak isteyen bazı geliştiriciler App Store'da üçüncü parti YouTube istemcileri yayınlamış ancak Google'ın şikayeti üzerine mevcut uygulamalar mağazadan kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde App Store'da yayınlanan yeni uygulama ile birlikte kullanıcılar herhangi bir aracıya veya tarayıcıya ihtiyaç duymadan YouTube'a rahatlıkla erişebilecekler. Üstelik yeni uygulama Vision Pro'lara özel pek çok eşsiz özelliği de bünyesinde barındırıyor.

YouTube'un visionOS sürümü 3D videoları, 360 derece içerikleri ve VR180 formatını tam uyumlu şekilde destekliyor. Vision Pro sahipleri uygulama üzerinden sanal gerçeklik başlıklarına özel olarak hazırlanan tüm videoları visionOS'in sunduğu sanal ortamlar içerisinde hatasız şekilde izleyebiliyor.

Üstelik yeni uygulama format desteği ile birlikte mobil ve masaüstü sürümlerdeki tüm özelliklere ev sahipliği yapıyor. Zira abonelikler, izleme geçmişi, oynatma listeleri ve YouTube Shorts gibi standart özelliklerin tamamı Apple Vision Pro uygulamasında da mevcut.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Visin Pro'ya özel YouTube uygulaması cihazın popülerliğini artırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.