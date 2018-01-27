YouTube Oyun Yayını Yapanları Kendisine Çekmeyi Başardı

Google tarafından Twitch’e rakip olması amacıyla hazırlanan YouTube Gaming, 2017’yi muazzam bir yükselişle tamamlamayı başardı. Oyun yayıncılığı konusunda neredeyse tek el konumunda olan Twitch’ten çok daha fazla büyüyen yeni platform, 2017 yılında yüzde 197 büyüyen Twitch’i geride bıraktı ve yüzde 343 büyüdü.

Streamlabs isimli araştırma şirketi tarafından yayınlanan analizle birlikte ortaya çıkan rakamlar, Twitch ve YouTube Gaming platformlarının 2017 performanslarını merak edenlerle buluşturdu. Kendi geliştirdiği çeşitli araçlar yordamıyla iki platformdaki canlı yayınları takip eden Streamlabs, YouTube Gaming’in yayıncı sayısında büyük gelişme kaydetmesine rağmen hala Twitch’in çok gerisinde olduğunu söylerken, iki platformun arasında birkaç kat kullanıcı farkı olduğunun altını çizdi.

Twitch’in 2017’nin son çeyreğinde anlık olarak 270,000 yayıncıya ulaştığı bilgisinin verildiği raporda, YouTube Gaming’in aynı dönemde sadece 7,000 sayısına ulaşabildiği belirtildi. İzleyici konusunda da benzer farkların yaşandığı görülürken, aynı dönemde Twitch üzerinde anlık olarak 788,000 kişi canlı yayın izledi. Bu sayı YouTube Gaming’de 27,000, Microsoft’un Mixer platformundaysa 5,000 sayısına ancak ulaşabildi.

Canlı yayın konusunda Facebook ve Periscope platformlarının da Twitch ve YouTube Gaming’in çok gerisinde olduğu bilgisi verilirken, önümüzdeki yılla birlikte iki platformun da kendisini izleyici bakımından geliştirme potansiyellerinin olduğu ve 2018’in sonunda çok farklı bir tabloyla karşılaşabileceğimiz kaydedildi.