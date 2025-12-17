YouTube'da Yeni Dönem! Sadece Video İzlemekle Kalmayacaksınız

YouTube yıllardan beri çeşitli içerik üreticileri tarafından hazırlanıp paylaşılan videolarla içerik bakımından devasa bir platforma dönüştü. Bugün hemen hemen her konuda videoların bulunabildiği platform artık video odaklı platform olmanın da ötesine geçiyor. Şirketin yapay zeka destekli yeni özelliği, içerik üreticilerine sadece ne istediğini yazarak oyun yapmasına imkân tanıyor.

YouTuberlar Kod Bilmeden Oyun Yapabilecek

YouTube'un oyunlara özel resmî X (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamaya göre içerik üreticilerine Google'ın en gelişmiş yapay zeka modelini kullanarak kodlama bilmeden sadece yazarak oyun geliştirme imkânı tanınmaya başladı. Şirketin özelliği şu anda belirli içerik üreticileri ile test ediliyor. Bu da henüz bütün içerik üreticileri tarafından kullanılamadığı, sadece seçilen içerik üreticileri tarafından denenebildiği anlamına geliyor.

Şirketin Gemini 3 destekli özelliği test etmek için seçtiği isimler arasında dünya genelinde popüler pek çok içerik üreticisi bulunuyor. İsmine özel "Bucha Blocks" adlı oyun yapılan Sambucha, AyChristene, Gokar Khan, Minecraft'ın hayatta kalma moduna odaklanan videolarla bilinen Mogswamp ve Bilawal Sidhu, YouTube'un yeni özelliğini ilk test eden kişiler arasında yer aldı.

Şu anda geliştirilen oyunların oldukça basit bir amacı bulunuyor. Örneğin Bucha Blocks isimli oyun tamamen bloklara odaklanıyor. Basit ve ilgi çekici oyunun nasıl oynanacağını öğrenmek için sadece birkaç saniye yeterli oluyor. Ardından oyunu hemen kavrıyor ve ilerlemeye başlıyorsunuz.

Aslına bakılacak olursa şu an Google'ın hâlihazırda bu tür basit oyunları yapmayı mümkün kılan çeşitli araçları mevcut. Ancak bunların içerik üreticileri tarafından hazırlanıp YouTube üzerinden yayınlanabilmesi, video paylaşım platformunu sadece bir video izleme sitesi ve uygulaması olmaktan çıkardığı için kritik önem taşıyor. Peki, sizin bu özellikle ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.