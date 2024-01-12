Yapay zeka teknolojisini kullanarak görseller oluşturabildiğiniz Wonder'da, aklınızdaki cümleyi yazın ve uygulamanın oluşturmasını bekleyin.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dijital sanat eserleri yaratabilmenin çok kolay olduğu Wonder uygulaması, hayalinizdeki görseli oluşturmaya olanak tanıyor. Tek yapmanız gereken düşüncelerinizi metne dökmek olacaktır. İstediğiniz her ne olursa olsun, uygulamaya yazın ve yapay zekayla oluşturulmuş görselinizi kaydedin.

Hayata geçirmek istediğiniz cümleyi veya kelimeyi seçtikten sonra, gerisi sizin için çok basit olacaktır. Cümlenizin ne kadar uzun olursa, oluşturulan görselin aklınızdakiyle uyuşmama olasılığı da o kadar fazladır. Bu nedenle seçeceğiniz şeyi en kısa ve anlaşılır haliyle seçmeli ve uygulamaya tanıtmalısınız.

Wonder İndir

Çok sayıda şablona ve stile sahip olan Wonder, düşüncelerinize en yakın sonucu vermek için elinden geleni yapıyor. Aklınızdaki şeyi seçtikten sonra, bir de görsel türünü seçmelisiniz. Herhangi bir türü seçtikten sonra, Wonder fikrinizi işlemeye başlayacak ve öncelikle kaba bir taslağını çizecektir. Uygulamanın güzel yanlarından biri ise, görselin oluşturulma sürecinin tamamını izleyebilmenizdir.

Yapay zeka uygulamaları arasında yer alan Wonder'ı indirerek, siz de hayalinizdeki görseli çizime dökebilirsiniz. Bu tür yapay zeka uygulamalarından oluşturduğunuz görselleri isterseniz telefon duvar kağıtlarınızda kullanabilir, isterseniz de sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Wonder Özellikleri