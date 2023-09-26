Ace Stream Media APK, multimedya içeriklerini oynatmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan ücretsiz bir uygulamadır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ücretsiz multimedya oynatıcısı olan Ace Stream Media APK, internet sayfalarındaki multimedya içeriklerini görüntülemenize olanak tanıyor. Bu uygulama, kullanıcıların kendi kişisel içeriklerini ve diğer yasal olan içerikleri düzenlemek veya oynatmak için tasarlanmıştır.

Ace Stream Media, klasörlere doğrudan erişebiliyor. Çok kanallı sesleri, teleteksi ve kapalı altyazıyı destekleyen bu uygulama, içerisinde ayarlayabildiğiniz bir çok özelleştirme bulunduruyor. Ayrıca en boy oranı değişiklikleri, otomatik döndürme, ses ve parlaklık ayarları gibi çokça kontrole olanak tanıyor.

Ace Stream Media APK İndir

Bu multimedya aracı, etkili veri depolaması ve aktarımı için en ileri P2P teknolojilerini kullanmaktadır. Ayrıca, VLC Media Player'ın P2P uyumluluğu ve farklı türde işlevlere sahip yükseltilmiş bir sürümü olan Ace Media Library'yi de içeriyor.

Tabii en önemlilerinden biri ise, canlı kanallara erişim sağlamaktır. Bunun için, kullanıcıların canlı kanallara bağlanmasını sağlamak adına, Ace Stream TV de Ace Stream Media APK içerisinde bulunmaktadır.

Ace Stream Media, kullanıcıların özel içeriğini üretmesine ve çevrimiçi bir şekilde birçok içeriğe erişim sağlamasına olanak tanıyor. Çokça çevrimiçi kaynağı ücretsiz kullanabilir ve üzerlerinde düzenlemelerde bulunabilirsiniz. Siz de internet kaynaklarındaki multimedya içeriklerine erişim sağlamak ve kendi kişisel içeriklerinizi düzenlemek istiyorsanız Ace Stream Media APK indirin, çokça özellikten yararlanın.