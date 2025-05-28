Adohiinage, tamirci Gary olarak oynadığınız bir hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lanetli bir ormanın derinliklerine doğru ilerlediğiniz Adohiinage, içerisinde zorlu bulmacalar ve korkunç yaratıklar barındıran bir hayatta kalma korku oyunudur. Oldukça karanlık bir atmosferin içine inşa edilen bu oyun, oyuncuların keşif yeteneklerini göstermelerine imkan tanıyor.

Tüm ormanı dolaşın, evlere girin ve bulmacaları çözmeye çalışın. Tatile gittiğiniz bu ormanda gece olunca karanlık yaratıklar baş gösteriyor. Hikayeyi anlamak ve karanlığı yenmek istiyorsanız, bilgiyi açığa çıkarmalı ve ifşa etmelisiniz.

Kulübede, bodrumda, odalarda ve ormanda birçok eşya bulacak ve bulmacaları çözerken kullanacaksınız. Lakin tüm bu eşyaları toplarken zamana karşı yarışmalısınız. Sabah olduğunda toplayın ve güneş batmaya başlayınca ormanda gezinmekten çekinin.

Adohiinage İndir

Adohiinage, ürkütücü atmosferi, zorlu bulmacaları ve sunduğu içerikleriyle birlikte oyunculara mükemmel bir korku deneyimi sunmaktadır. Tek yapacağınız şey, kendinizi hikayeye kaptırmak ve korku dolu anların tadını çıkarmak olacaktır.

Siz de Adohiinage indirin ve tamirci Gary olarak ormanın derinliklerinde korku dolu anlar yaşayın!

Adohiinage Sistem Gereksinimleri