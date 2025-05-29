Albaraka Mobil, Albaraka Türk Katılım Bankası hesabınızı yönetebileceğiniz bir bankacılık uygulamasıdır.

Barış YANIK - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Albaraka Mobil, Dünya'nın neresinde olursanız olun ve ne zaman isterseniz isteyin bankacılık işlemlerinizi Android cihazınıza taşıyan resmi banka uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm kullanıcılarına kapsamlı bir mobil bankacılık deneyimi sunan bu uygulama, para transferlerinden kredi ödemelerine, döviz işlemlerinden hesap hareketlerini görüntülemeye kadar, her şeyi sizlere sunmaktadır.

Albaraka Türk Katılım Bankası hesabınızı kontrol etmekten tutun hemen hemen tüm bankacılık işlemlerini rahat ve kolayca yapabilme imkanı sunan uygulama diğer kullanıcılar tarafından da beğenilerek kullanılıyor.

Uygulama ile yapabilecekleriniz arasında;

Size en yakın şube ve ATM'leri görme

Döviz hesaplama

Hesap hareketlerini izleme

IBAN öğrenme

Kredi Kartı bilgilerini inceleme ve ödeme yapma

Havele ve EFT yapma

Döviz ve kıymatli madenlerin alış satışı

Albaraka Mobil İndir

Belirttiğimiz üzere banka şubesinden yapabiliyor olduğunuz işlemlerin bir çoğunu istediğiniz yerde ve istediğiniz zamanda yapma imkanı sunan Albaraka Mobil'i indirin ve siz de tüm işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirin!