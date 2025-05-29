Albaraka Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 979
- DOSYA BOYUTU 114 MB
- Üretici Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
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Albaraka Mobil, Albaraka Türk Katılım Bankası hesabınızı yönetebileceğiniz bir bankacılık uygulamasıdır.
Albaraka Mobil, Dünya'nın neresinde olursanız olun ve ne zaman isterseniz isteyin bankacılık işlemlerinizi Android cihazınıza taşıyan resmi banka uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm kullanıcılarına kapsamlı bir mobil bankacılık deneyimi sunan bu uygulama, para transferlerinden kredi ödemelerine, döviz işlemlerinden hesap hareketlerini görüntülemeye kadar, her şeyi sizlere sunmaktadır.
Albaraka Türk Katılım Bankası hesabınızı kontrol etmekten tutun hemen hemen tüm bankacılık işlemlerini rahat ve kolayca yapabilme imkanı sunan uygulama diğer kullanıcılar tarafından da beğenilerek kullanılıyor.
Uygulama ile yapabilecekleriniz arasında;
- Size en yakın şube ve ATM'leri görme
- Döviz hesaplama
- Hesap hareketlerini izleme
- IBAN öğrenme
- Kredi Kartı bilgilerini inceleme ve ödeme yapma
- Havele ve EFT yapma
- Döviz ve kıymatli madenlerin alış satışı
Albaraka Mobil İndir
Belirttiğimiz üzere banka şubesinden yapabiliyor olduğunuz işlemlerin bir çoğunu istediğiniz yerde ve istediğiniz zamanda yapma imkanı sunan Albaraka Mobil'i indirin ve siz de tüm işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirin!
Albaraka Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 181
- DOSYA BOYUTU 144 MB
- Üretici Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
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Albaraka Mobil, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir mobil bankacılık uygulamasıdır.
Albaraka Mobil, adından da anlayacağınız üzere Albaraka Türk Katılım Bankası'nın resmi ve ücretsiz iOS mobil uygulamasıdır. Bankacılık işlemlerinizi cebinize kadar taşıyan bu uygulama sayesinde havale, eft, kredi kartı işlemleri, hesap kontrol etme, fatura ödeme, kontör yükleme vb. pek çok işleminizi banka şubelerine gidip sıra beklemeden kolayca yapabiliyorsunuz.
Uygulama ile bankacılık işlemleri yapabilmek için internet bankacılığı şifreniz olması gerekiyor. Eğer internet bankacılığı şifreniz varsa Albaraka mobil uyguaması üzerinden neredeyse tüm bankacılık işlemlerini dilediğiniz yer ve zamanda iPhone ve iPad'leriniz üzerinden gerçekleştirebilmek mümkün.
Albaraka Mobil İndir
Ücretsiz olarak sunulan uygulama, destekleyen modeller için Touch ID ve Face ID özelliğini de kullanmanıza olanak sağlıyor. Zaman tasarrufu ve kolaylık sunan Albaraka Mobil Şube, tüm diğer özellikleri ve fonskiyonları dışında şık ve kullanışlı tasarımıyla da dikkatleri çekiyor.
Bankacılık işlemlerini mobil cihazlara taşıyan Albaraka Mobil, kullanıcılara basit bir arayüz sunmaktadır. Basit ve sezgisel arayüz içerisine yüzlerce özellik sığdıran bu uygulama, aynı zamanda her işlemde bir kullanım yönergesi bulunduruyor
Eğer Albaraka Türk Katılım Bankası müşterisiyseniz ve iPhone ya da iPad'iniz varsa bu uygulama ile bankacılık işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.