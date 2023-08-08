Alien filmlerini sever misiniz? Peki strateji oyunlarını? Aliens: Dark Descent ile uzayda geçen bir taktiksel strateji oyununa merhaba deyin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tindalos Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan Aliens: Dark Descent 2023 yılında yayınlandı. Taktiksel strateji ile aksiyonu harmanlayan bu oyun ekip bazlı, tek kişilik bir oyun deneyimi vadediyor.

Ekibimiz ile hareket ettiğimiz bu oyunda Planet Lethe isminde bir gezegendeyiz ve Xenomorph’lara karşı mücadele veriyoruz. Pek çok Alien hayranının bayılacağı bu oyun sağlam mekaniklere ve güzel bir atmosfere sahip.

Oyunda ilerlerken ekibinizi geliştirmeyi de ihmal etmeyin. Farklı sınıflardan oluşan bir ekibi kontrol ederek ilerleyin ve daha iyi ekipmanlar bulmak için yüksek riskli görevleri yapın. Ekibinizi bir üst seviyeye çıkarın ve olası tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı olun.

Aliens: Dark Descent İndir

Hemen Aliens: Dark Descent indirin ve Xenomorph’lara karşı savaşmaya başlayın. Ekibinizi toplayın ve karanlıklar içinde hareket ederken dikkatli olun.

Aliens: Dark Descent Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 ya da 11

: Windows 10 ya da 11 İşlemci : AMD FX-6300 / Intel Core i3-6100

: AMD FX-6300 / Intel Core i3-6100 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 3 GB VRAM, AMD Radeon R9 380 / NVIDIA GeForce GTX 960

: 3 GB VRAM, AMD Radeon R9 380 / NVIDIA GeForce GTX 960 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 60 GB kullanılabilir alan

: 60 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 30 FPS, 1920x1080 düşük ayarlarda