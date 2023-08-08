Aliens: Dark Descent
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 60000.00 MB
- Üretici Tindalos Interactive
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Alien filmlerini sever misiniz? Peki strateji oyunlarını? Aliens: Dark Descent ile uzayda geçen bir taktiksel strateji oyununa merhaba deyin.
Tindalos Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan Aliens: Dark Descent 2023 yılında yayınlandı. Taktiksel strateji ile aksiyonu harmanlayan bu oyun ekip bazlı, tek kişilik bir oyun deneyimi vadediyor.
Ekibimiz ile hareket ettiğimiz bu oyunda Planet Lethe isminde bir gezegendeyiz ve Xenomorph’lara karşı mücadele veriyoruz. Pek çok Alien hayranının bayılacağı bu oyun sağlam mekaniklere ve güzel bir atmosfere sahip.
Oyunda ilerlerken ekibinizi geliştirmeyi de ihmal etmeyin. Farklı sınıflardan oluşan bir ekibi kontrol ederek ilerleyin ve daha iyi ekipmanlar bulmak için yüksek riskli görevleri yapın. Ekibinizi bir üst seviyeye çıkarın ve olası tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı olun.
Aliens: Dark Descent İndir
Hemen Aliens: Dark Descent indirin ve Xenomorph’lara karşı savaşmaya başlayın. Ekibinizi toplayın ve karanlıklar içinde hareket ederken dikkatli olun.
Aliens: Dark Descent Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 ya da 11
- İşlemci: AMD FX-6300 / Intel Core i3-6100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 3 GB VRAM, AMD Radeon R9 380 / NVIDIA GeForce GTX 960
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 30 FPS, 1920x1080 düşük ayarlarda
Güzel mekanikler
Türün sevdalıları için iyi bir yapım
Bu janra uzak olanlara hitap etmeyen bir yapım