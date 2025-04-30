Allianz'ım APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 775
- DOSYA BOYUTU 95 MB
- Üretici Allianz Sigorta A.S.
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Allianz'ım APK uygulaması, Allianz sigorta müşterilerinin kullanabileceği bir finans uygulamasıdır.
Allianz sigorta müşterilerinin faydalanabileceği Allianz’ım APK uygulaması ile size özel olarak sunulan hizmetlere Android cihazlarınız üzerinden kolayca erişim sağlayabilirsiniz.
Allianz sigorta müşterileri, yaptırmış oldukları sigorta karşılığında pek çok hizmetten faydalanabiliyorlar. Bu hizmetlere telefon numaralarıyla veya internet siteleri aracılığıyla ulaşabilmek mümkün.
Ancak; bu hizmetlerin hepsini tek bir uygulamada toplayarak, ihtiyaç duydukları anda ulaşabilecekleri ve uzun uzun kimlik doğrulama aşamalarından geçmeyecekleri bir uygulama olarak düşünülen Allianz’ım uygulaması, bu anlamda oldukça başarılı bir hizmet diyebilirim.
Allianz’ım APK İndir
Ambulans ve çekici çağırma, sağlık hattı, yol yardımı, anlaşmalı servisler, çözüm hattı, sürüş değerlendirme gibi hizmetlere tek dokunuşla erişim sağlayabileceğiniz uygulamada; tüm poliçelerinizi, ödemelerinizi, hasar ve sağlık tazminat detaylarını ve süreçlerini kolayca takip edebiliyorsunuz.
Birikimlerinizi ve bunların detaylarını da inceleyebilmenize imkan sağlayan Allianz’ım uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oldukça basit bir arayüze sahip olan bu uygulama, Allianz sigorta müşterilerinin kesinlikle kullanması gereken bir Android uygulamasıdır diyebiliriz.
Allianz'ım
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 79
- DOSYA BOYUTU 165 MB
- Üretici Allianz Sigorta A.S.
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Allianz'ım mobil uygulaması ile Allianz sigortanın sunduğu hizmetlerden tek dokunuşla faydalanabiliyorsunuz.
Allianz'ım, Allianz sigortanın sunduğu hizmetlerden daha kolay faydalanmanız için hazırlanmış mobil uygulamadır. Alianz müşterisi olarak sigorta şirketinin size sunduğu hizmetlerden faydalanmak için bilgisayara ihtiyacınız yok.
Allianz mobil uygulamasının öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Poliçelerinizi listeleyebiliyor ve pdf formatında görüntüleyip çıktısını alabiliyorsunuz.
- Bulunduğunuz konuma ambulans, çekici çağırabiliyorsunuz.
- Aracınızla yolda kaldığınız vakit tek dokunuşla servisi çağırabiliyor, yol yardımı alabiliyorsunuz.
- Hasarlarınızı görüntüleyip, hasar ihbarında bulunabiliyorsunuz.
- Birikimlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz.
- Sağlık harcamalarınıza bakabiliyorsunuz.
Allianz'ım İndir
iPhone’unuza indireceğiniz Allianz’ım uygulamasıyla poliçelerinizden ödemelerinize, birikimlerinizden acil durum servislerine her şeye tek bir noktadan ulaşabiliyorsunuz. Hizmetlerin Allianz, Sağlığım, Arabam ve Birikim kategorilere ayrılması da o anda ihtiyaç duyulan hizmete ulaşmak adına büyük kolaylık.
Birikimlerinizi görüntüleyin, fon işlemlerinizi yapın ve çekim hesabınıza para çekin. Siz de Allianz'ım indirin ve tüm sigorta, birikim ve fon işlemlerinizi yönetin!