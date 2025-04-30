Allianz'ım APK uygulaması, Allianz sigorta müşterilerinin kullanabileceği bir finans uygulamasıdır.

Volkan Yılmaz - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Allianz sigorta müşterilerinin faydalanabileceği Allianz’ım APK uygulaması ile size özel olarak sunulan hizmetlere Android cihazlarınız üzerinden kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

Allianz sigorta müşterileri, yaptırmış oldukları sigorta karşılığında pek çok hizmetten faydalanabiliyorlar. Bu hizmetlere telefon numaralarıyla veya internet siteleri aracılığıyla ulaşabilmek mümkün.

Ancak; bu hizmetlerin hepsini tek bir uygulamada toplayarak, ihtiyaç duydukları anda ulaşabilecekleri ve uzun uzun kimlik doğrulama aşamalarından geçmeyecekleri bir uygulama olarak düşünülen Allianz’ım uygulaması, bu anlamda oldukça başarılı bir hizmet diyebilirim.

Allianz’ım APK İndir

Ambulans ve çekici çağırma, sağlık hattı, yol yardımı, anlaşmalı servisler, çözüm hattı, sürüş değerlendirme gibi hizmetlere tek dokunuşla erişim sağlayabileceğiniz uygulamada; tüm poliçelerinizi, ödemelerinizi, hasar ve sağlık tazminat detaylarını ve süreçlerini kolayca takip edebiliyorsunuz.

Birikimlerinizi ve bunların detaylarını da inceleyebilmenize imkan sağlayan Allianz’ım uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oldukça basit bir arayüze sahip olan bu uygulama, Allianz sigorta müşterilerinin kesinlikle kullanması gereken bir Android uygulamasıdır diyebiliriz.