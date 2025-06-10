CoinMarketCap APK, kullanıcılara türkçe dil desteği sunan bir kripto para borsasıdır. Türkçe dil desteği sayesinde film izleyebilir, marketi tabip edebilir ve analizlerinizi en iyi şekilde yapabilirsiniz..

Berkcan Aktürk - 59 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son zamanlardaki para girişiyle birlikte kripto para piyasası hızla büyürken, yatırımcıların güncel verilere ulaşabilmesi her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu noktada devreye giren CoinMarketCap APK, kullanıcıların portföylerini kolayca takip edebileceği ve piyasa hareketlerini anlık olarak izleyebileceği güçlü bir araç olarak öne çıkıyor.

CoinMarketCap, Android cihazlar için geliştirilen, Bitcoin, Ethereum ve binlerce altcoin’in fiyatlarını canlı olarak izleyebileceğiniz bir kripto para uygulamasıdır. Ayrıca, piyasa hacmi, likidite ve fiyat değişimleri gibi detaylı analiz verilerine de ulaşılabiliyor.

CoinMarketCap APK İndir

Uygulamanın en çok beğenilen özelliklerinden biri kişiselleştirilebilir portföy takibidir. Kullanıcılar kendi portföylerini oluşturarak, anlık kazanç ve kayıplarını görüntüleyebiliyor. Bildirim özelliği sayesinde belirlenen fiyat aralıklarında uyarı almak da oldukça pratik bir deneyim sunuyor. Tüm fiyatlar hakkında bildirim alabilir ve fiyat düşüş-yükseliş dönemlerini fırsat olarak görebilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü, uygulamanın her seviyeden kullanıcıya hitap etmesini sağlıyor. Yeni başlayanlar karmaşık grafiklerle uğraşmak zorunda kalmazken, tecrübeli yatırımcılar için gelişmiş veri analiz araçları da eksik değil. Siz de CoinMarketCap APK indirin ve tüm kripto analizlerinizi yüksek kalitedeki araçlarla birlikte gerçekleştirin!

CoinMarketCap Uygulaması Özellikleri