Kampanyalar ve indirimler sunan Paratim Cüzdan APK, kullanıcılara kapsamlı bir dijital cüzdan desteği sunuyor.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Paratim Cüzdan APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir dijital cüzdan uygulamasıdır. Herhangi bir kısıtlama olmadan para transferleri yapabileceğiniz bu uygulama, kullanıcılara internet alışverişlerinde yeni bir alternatif sunuyor.

Kullanıcı dostu arayüze ev sahipliği yapan Paratim Cüzdan, çeşitli kampanyaları da içerisinde barındırmaktadır. Kampanyaların yanı sıra harcadığınız veya satın aldığınız aboneliklerden cashback alabilir ve indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Paratim Cüzdan APK, hızlı ve güvenilir bir transfer ağı sunmaktadır. Anında para gönderebilir, alabilir ve ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. QR ile ödeme yapın, faturalarınızı ödeyin, internet üzerinden alışveriş yapın ve aklınıza gelebilecek her türlü harcamayı Paratim Cüzdan sayesinde indirimli bir şekilde gerçekleştirin.

Paratim Cüzdan APK İndir

7/24 para transferi yapabileceğiniz Paratim Cüzdan uygulamasında, ister farklı bir Paratim Cüzdan'a para gönderin, isterseniz de banka hesaplarının IBAN'larına gönderin.

Türkiye'de yeni piyasaya sürülen Paratim Cüzdan APK'yı İndirin ve siz de dijital cüzdanınızı istediğiniz gibi yönetin!

Paratim Cüzdan Uygulaması Özellikleri