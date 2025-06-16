Bitget, kapsamlı özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzüyle karşımıza çıkan bir kripto para borsasıdır.

Berkcan Aktürk - 27 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kirpto para borsaları arasında yer alan Bitget, kullanıcılara basit bir arayüz ve onlarca özellik sunmaktadır. Sadece spot işlemler değil, aynı zamanda iki yönlü tahmin desteği sunan vadeli işlemler de yapabilirsiniz. Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi önde gelen coin'lere işlem yapabilir, gelişmiş analiz desteği sunan grafikleri inceleyebilir ve otomatik emirler oluşturabilirsiniz.

Eğer kirptoda yeniyseniz, uygulama içerisinde sunulan çeşitli yönergelere uyabilir ve özelliklerin bilgi kısmını okuyabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra yatırımcıları takip edebileceğiniz kopyalama ticaretiyle, tüm işlemlerinizi farklı bir yatırımcıya bırakabilir ve zahmetsiz bir şekilde para kazanabilirsiniz.

Bitget İndir

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bu kripto borsası, kullanıcılara otomatik işlem ayarlamaları da sunmaktadır. Herhangi bir işlemi açmadan veya açtıktan sonra kar ve zarar durdurma özelliğini kullanarak riskinizi azaltabilirsiniz. Otomatik bir şekilde hem kazanç sağlayabilir, hem de piyasanın ters tepki verdiği durumlarda paranızın sadece bir kısmını kaybedebilirsiniz.

Eğer siz de kripto borsasına ilgi duyuyorsanız, Bitget indirin ve tüm kripto işlemlerinizi en basit şekilde yapın!

Bitget Uygulaması Özellikleri