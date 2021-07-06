Pokus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 21.00 MB
- Üretici TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş
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Pokus, Türk Telekom'un dijital cüzdan uygulamasıdır.
Türk Telekom Pokus, alışverişten oyuna, yemekten eğlenceye her yerde ödeme yapabildiğiniz, rehberden dilediğiniz kişiye para gönderebildiğiniz, 7/24 para transferi yapabildiğiniz bir dijital cüzdan uygulaması. Pokus uygulamasını indirin, hemen Pokus avantajlarından yararlanmaya başlayın.
Türk Telekom Pokus İndir
Türk Telekom’un yeni ödeme şekli Pokus’u kullanmak için bankaya gitmenize, 18 yaşını doldurmuş olmanıza gerek yok. Pokus’u indirdikten sonra telefon numaranız ve e-posta adresinizle birkaç adımda hesabınızı oluşturabilir, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Profilinizi tamamlarsanız daha yüksek limitle para gönderme/isteme özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.
Pokus kulanırken beklenmedik ücretlerle karşılaşmazsınız; Aylık, yıllık kullanım ücreti yoktur. Pokus Kart ile (sanal kart seçeneği de sunuluyor) oyundan yemeğe, yemekten eğlenceye Mastercard güvencesiyle her yerde harcama yapabilirsiniz. Pokus Kart’ın temassız özelliğini kullanarak 250 TL’ye kadar işlemlerinizi şifresiz gerçekleştirebilirsiniz. Pokus’ta banka saati, EFT saati beklemez, uzun IBAN’ı yazmakla uğraşmazsınız. 7 gün 24 saat istediğiniz zaman para gönderebilir, banka hesabınızdan, kredi/banka kartınızdan veya Türk Telekom bayileri ve tüm banka ATM’lerinden para yatırabilirsiniz. Harca Bölüş özelliğiyle eğlence harcamalarınızda hesabı kolayca bölüşebilirsiniz. Su, elektrik, doğalgaz gibi faturalarınızı ödemek için de Pokus’u kullanabilirsiniz. Komisyon yok! Pokus ile harcadıkça kazanır, çeşitli kampanyalardan yararlanırsınız.
- Banka kartı, kredi kartı veya havale ile 7/24 hızlıca hesabınıza para yükleyebilirsiniz.
- Pokus Kart’ınızla Mastercard güvencesiyle dünyanın her yerinde harcama yapabilirsiniz.
- Pokus Kart’ın temassız özelliğiyle endişelenmeden, zaman kaybetmeden, sorunsuzca ödemelerinizi yapabilirsiniz.
- 7/24 para gönderip alabilir, ailenizden veya arkadaşlarınızdan kolayca para isteyebilirsiniz. Dilerseniz banka hesaplarına da IBAN girerek para yollayabilirsiniz, sonrası için kullanacağınız IBAN’ları kaydedip hiç zaman kaybetmezsiniz.
- Su, elektrik, doğalgaz gibi faturalarınızı da uygulama içerisinden sıra beklemeden, anında ödeyebilirsiniz.
- Uygulama üzerinden harcamalarınızı takip edebilir, bütçe oluşturabilirsiniz.
- Arkadaşlarınızla dışarıda ayrı ayrı ödemekle uğraşmayıp, harca-bölüş özelliği ile Pokus üzerinden hesabı bölüşebilirsiniz.