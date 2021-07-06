Pokus, Türk Telekom'un dijital cüzdan uygulamasıdır.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk Telekom Pokus, alışverişten oyuna, yemekten eğlenceye her yerde ödeme yapabildiğiniz, rehberden dilediğiniz kişiye para gönderebildiğiniz, 7/24 para transferi yapabildiğiniz bir dijital cüzdan uygulaması. Pokus uygulamasını indirin, hemen Pokus avantajlarından yararlanmaya başlayın.

Türk Telekom Pokus İndir

Türk Telekom’un yeni ödeme şekli Pokus’u kullanmak için bankaya gitmenize, 18 yaşını doldurmuş olmanıza gerek yok. Pokus’u indirdikten sonra telefon numaranız ve e-posta adresinizle birkaç adımda hesabınızı oluşturabilir, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Profilinizi tamamlarsanız daha yüksek limitle para gönderme/isteme özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.

Pokus kulanırken beklenmedik ücretlerle karşılaşmazsınız; Aylık, yıllık kullanım ücreti yoktur. Pokus Kart ile (sanal kart seçeneği de sunuluyor) oyundan yemeğe, yemekten eğlenceye Mastercard güvencesiyle her yerde harcama yapabilirsiniz. Pokus Kart’ın temassız özelliğini kullanarak 250 TL’ye kadar işlemlerinizi şifresiz gerçekleştirebilirsiniz. Pokus’ta banka saati, EFT saati beklemez, uzun IBAN’ı yazmakla uğraşmazsınız. 7 gün 24 saat istediğiniz zaman para gönderebilir, banka hesabınızdan, kredi/banka kartınızdan veya Türk Telekom bayileri ve tüm banka ATM’lerinden para yatırabilirsiniz. Harca Bölüş özelliğiyle eğlence harcamalarınızda hesabı kolayca bölüşebilirsiniz. Su, elektrik, doğalgaz gibi faturalarınızı ödemek için de Pokus’u kullanabilirsiniz. Komisyon yok! Pokus ile harcadıkça kazanır, çeşitli kampanyalardan yararlanırsınız.