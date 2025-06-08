Kripto para cüzdanı olarak kullanabileceğiniz MetaMask APK, kullanıcılara birçok farklı özelliği aynı anda sunuyor.

Berkcan Aktürk - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MetaMask APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi kripto cüzdan uygulamaları arasında yer alıyor. Kripto paralarınızı saklayabileceğiniz MetaMask - Cyrpto Wallet, kullanıcılara farklı özellikleri bir arada sunmaktadır. Dijital paraları satıl alma, satma, takas etme ve saklama konusunda kullanıcıların isteklerini yerine getiren bu uygulama, birçok ağı da desteklemektedir.

Kullanıcılar, ETH tabanlı kripto paralarını MetaMask hesabında saklayabilir. Lakin, saklama hizmeti sunmayan MetaMask APK, fonların tüm kontrolünü kullanıcılara vermektedir. Özel anahtarlarınızı çok iyi saklamalısınız ve kimseyle paylaşamamalısınız.

MetaMask, içerisinde dönüştürme özelliğini de barındırıyor. Token değişimi yapabileceğiniz bu uygulamada, farklı borsaları gezmeden en uygun oranlarla token değişimi yapabiliyprsunuz.

MetaMask APK İndir

OpenSea, Uniswap ve Aave gibi platformlarla uyumlu olan MetaMask, çoklu dil desteğine sahiptir. İçerisinde Türkçe dil desteği olan MetaMask, kolaylıkla kullanabileceğiniz bir arayüze sahiptir. Kripto paralarınızı istediğiniz gibi koruyabilir ve birden fazla mobil ve tarayıcıda kullanabilirsiniz.

Siz de MetaMask APK indirin ve kripto dünyasına en risksiz bir şekilde atılın!

MetaMask - Kripto Cüzdan Uygulaması Özellikleri