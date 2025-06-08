WhiteBIT APK, kapsamlı özelliklere sahip olan ve kullanıcılara güvenli bir soğuk cüzdan desteği sunan kripto para borsasıdır.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyaca ünlü kripto para borsaları arasında yer alan WhiteBIT APK, kullanıcılara kripto para ticaretinin en iyi seçeneklerini sunuyor. Hem bir borsa hem de bir soğuk cüzdan olarak kullanabileceğiniz bu uygulama, yüksek güvenlikli yapıya sahiptir.

Spot ve vadeli işlemler yapabileceğiniz WhiteBIT APK, içerisinde birçok kripto parayı barındırmaktadır. 550 işlem çiftiyle birlikte hem spot hem de vadeli işlemler açabilirsiniz. Vadeli işlemlerinizi 100x'e kadar açabilir ve risk yüzdenizi belirleyebilirsiniz.

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan WhiteBIT, yatırma ve çekme işlemlerinizde büyük kolaylık sağlıyor. Tüm gönderim işlemlerinizi rahatlıkla halledebilir ve sadece kullanıcı adını yazarak kripto para transferi yapabilirsiniz. Ayrıca, tüm işlemlerinizden sonra anlık bildirim alabilir ve transferinizin gidip gitmediğini öğrenebilirsiniz.

WhiteBIT APK İndir

BTC, ETH, XRP, SOL, PEPE ve daha birçok coin arasından istediğinizi seçip yatırım yapabilirsiniz. Yatırımlarınızı yapmadan önce WhiteBIT APK'ın sunduğu grafikleri inceleyerek, hem analiz yapabilir hem de fiyat bilgisi alabilirsiniz. Grafikleri aynı temada kullanmak yerine istediğiniz tema seçneğini kullanabilir ve analizlerinizi indikatör desteğiyle yapabilirsiniz.

Güvenli ve hızlı kripto para ticareti yapmak istiyorsanız, WhiteBIT APK indirin ve kapsamlı ticaret araçlarını kullanarak kazancınızı yüzde yüz katlayın!