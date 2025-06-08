OKX, yeni ve tecrübeli yatırımcıların rahatlıkla kullanabileceği bir kripto para borsasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz OKX, en güvenilir kripto para borsaları arasında yerini alıyor. Hem Türkiye hem de global uygulaması bulunan OKX, kripto yatırımcıları için mükemmel özellikler sunmaktadır. İster spot ister vadeli işlem yapabilir, risk yönetiminizi en iyi şekilde ayarlayabilir ve kazanmaya hemen başlayabilirsiniz.

Bitcoin, ether, PEPE ve daha birçok kripto paraya yatırım yapabilirsiniz. Yatırımlarınızın çoğunu risksiz yapmak istiyorsanız, OKX'in sunduğu otomatik işlem kapatma seçeneklerini kullanmalısınız. Kar al-zarar durdur özelliğiyle birlikte, hem kazancınızı önceden belirleyebilir hem de zararınızı otomatik olarak durdurabilirsiniz.

OKX İndir

Eğer kripto ticaretinde yeniyseniz, OKX'in sunduğu eğitimlere katılabilir ve yönegeleri inceleyebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Copy Trade yapabilir ve istediğiniz bir kullanıcının işlemlerini kopyalayabilirsiniz. Copy Trade, piyasaya ilk defa giren kullanıcıların kısmen kullanabileceği bir özelliktir. Lakin, grafik ve genel kripto eğitimi alarak kendi riskinizi kendiniz belirlemelisiniz.

Spot işlemler, herhangi bir coini alıp bekleyeceğiniz işlem türüdür. Genellikle uzun vadede kullanılır ve sabır gerektirir. Vadeli işlemler, spot işlemlere göre daha kısa bekletilmektedir. Vadeli işlemlerdeki kaldıraç özelliği sayesinde, açacağınız işlemi hesabınızdaki paradan daha fazla açabilir ve riskinizi yükseltebilirsiniz. Ayrıca, spot işlemlere kıyasla sadece yukarı yönlü değil, aşağı yönlü işlem de açabiliyorsunuz.

Siz de OKX indirin ve Android cihazlarınızda kapsamlı bir kripto para borsası deneyimleyin!

OKX Uygulaması Özellikleri