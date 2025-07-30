Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz World Mobil, Yapı Kredi müşterileri için geliştirilen bir mobil bankacılık uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

World Mobil, Yapı Kredi müşterileri için özel olarak tasarlanan bir mobil bankacılık uygulamasıdır. Yapı Kredi mobil bankacılık uygulamasının yanı sıra World Mobil, kullanıcılara kampanyalardan yararlanma ve World puan kazanma imkanı sunmaktadır. Tabii ki, bunların yanında kartlarınızı kontrol edebilir ve bilgilerinize anında erişebilirsiniz.

World Mobil'in içerisinde onlarca kampanya bulunmaktadır. Fırsatlar menüsünden genel ve size özel kampanyalara ulaşabilir, gerekliliklerin her aşamasını takip edebilir ve puan kazanarak alışverişlerinizi daha hesaplı hale getirebilirsiniz. Ayrıca, harcadığınız ve kullanabileceğiniz puanlarınızı da görüntüleyebilirsiniz.

World Mobil, kullanıcılara sadece kampanya ve özel fırsatlar sunmuyor. Kredi kartı işlemleri, online ödeme desteği, NFC ödeme, QR ile ödeme ve para transferi gibi özellikleri de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kredi kartlarınızın limit değişikliklerini yapabilir, borçlarınızı ödeyebilir, hesap kesim tarihinizi değiştirebilir veya IBAN numaranıza erişebilirsiniz.

World Mobil İndir

Kapsamlı bir mobil bankacılık uygulaması olan World Mobil'de, kredi kartı başvurusu da yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuruları takip menüsünden izleyebilir, yenilenen kartlarınızın her aşamasını görebilir ve kartlarınızla ilgili her aşamayı kontrol edebilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Zorlandığınız herhangi bir aşamada yönergelerden yararlanın ve tüm işlemleri zorluk çekmeden tamamlayın.

Siz de World Mobil indiirerek, Yapı Kredi bankasına ait kartlarınızı kontrol edebilir ve çeşitli kampanyalardan yararlanabilirsiniz!

World Mobil Uygulaması Özellikleri