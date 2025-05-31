Parolapara APK, hızlı ve güvenli para transferi yapabileceğiniz bir mobil bankacılık uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Parolapara APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz dijital cüzdan uygulamasıdır. 7/24 para transferi ve internet üzerinden alışveriş desteği sunan bu uygulama, aynı zamanda kullanıcılara bir ön ödemeli kart da sunmaktadır. Parola Card olarak karşımıza çıkan ön ödemeli kart sayesinde harcadıkça kazanabilir, avantajlardan yararlanabilir ve günlük alışverişlerinizde artı para kazanabilirsiniz.

Piyasada bulunan diğer dijital cüzdan uygulamalarıyla neredeyse aynı özelliklere sahip olan Parolapara APK, ilk harcamanızda %50 nakit iadesi sunuyor. Aylık 4700 TL'ye kadar artı para kazanabilir ve kampanyalardan yararlanabilirsiniz.

Parolapara APK İndir

Parolapara APK, kullanıcılara hem sanal hem de fiziki kart seçeneği sunuyor. Ücretsiz teslim alabileceğiniz Parola Card'ınızı hemen sipariş edebilir ve yurt içi ATM'lerden 7/24 para çekip, yatırabilirsiniz.

Tüm mobil bankacılık uygulamalarında bulunan QR işlemleri, Parolapara'da da karşımıza çıkıyor. QR ile ödeme yapabilir, alabilir ve kartınıza dokunmadan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Basit arayüz sayesinde her türlü işlemi kolayca yapabilir ve zorlandığınız anlarda yönergelerden yararlanabilirsiniz.

Siz de Parolapara APK indirin ve mobil cihazlarınızda Parolapara hesabınızı yönetin!

Parolapara Uygulaması Özellikleri