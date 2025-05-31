Android cihazlarınıda kullanabileceğiniz Bybit, kullanıcılara kapsamlı bir kripto ticaret desteği sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 22 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bybit, kripto para alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kripto para borsasıdır. Bitcoin ve diğer alt coinleri içerisinde barındıran Bybit APK, kolay ticaret seçenekleriyle birlikte karşımıza çıkıyor. Alım-satım yaparken hiç zorlanmayacak ve portföyünüzü en iyi şekilde yönetebileceksiniz.

İster spot ister kaldıraçlı işlemler yapın, otomatik işlem ayarlarını kullanın ve varlık yönetiminizi en risksiz şekilde planlayın. Açtığınız herhangi bir işlemi önceden yönetmek ister misiniz? Kar alma ve zarar durdurma seçenekleri sayesinde, işlemi açmadan veya işlemi açtıktan sonra belirlediğiniz fiyattan otomatik olarak işlemi kapatabilirsiniz.

Entegre Web3 ekosistemiyle karşımıza çıkan Bybit, DeFi, NFT ve dApp'leri de kullanıcılara sunuyor. İstediğiniz herhangi bir teknolojik yatırıma paranızı koyabilir ve grafikleri inceleyerek kazanç sağlayacağınız noktaların analizini yapabilirsiniz.

Bybit İndir

Herhangi bir kripto parayı satın almdan önce grafikleri incelemenizde fayda var. Grafik okumayı bilmiyorsanız, internet üzerinden öğrenmeli ve hislerinize göre işlem açmamalısınız. İleri seviye borsa bilgisinin yanı sıra ilk başlarda destek ve direnç noktalarını öğrenmeli ve en baştan başlamalısınız. Şunu unutmayın, her ne kadar grafik bilseniz de piyasadaki manipülasyonlar planlarınızı bozabilir.

Bybit APK, aynı zamanda kopyalama ticaretini de içerisinde barındırmaktadır. Başka bir kullanıcının işlemlerini kopyalayabilir, risk yönetiminizi başkasının eline verebilir ve oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. Tabii ki, bunun da bir kesinliği yoktur.

Eğer Türkiye'den Bybit'e para yatıracaksanız, paranızı ilk olarak Bybit TR hesabınıza göndermelisiniz. Bybit TR hesabınızdaki parayı, bölgesel transfer seçeneğini kullanarak global hesaba aktarabilirsiniz.

Siz de kripto paralarla ilgileniyorsanız, Bybit indirin ve mükemmel ticaret seçenekleriyle birlikte kazanmaya hazır olun!