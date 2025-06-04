Bitcoin ve diğer coinleri satın alabileceğiniz Coinbase APK, Android cihazlar için geliştirilen bir kripto para borsasıdır.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Coinbase APK uygulaması, kripto para piyasasına yeni girecek olan kullanıcıların tercih edebileceği bir finans uygulamasıdır. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan bu uygulama, dijital varlıkların alım-satımını, saklanmasını ve yönetimini kolaylaştırır. İster işlem açın ister uzun vadede spot bekletin.

Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi popüler kripto paraları doğrudan uygulama üzerinden alıp satabilirsiniz.Gerçek zamanlı fiyat güncellemeleri ve grafiklerle portföyünüzü kolayca izleyebilir, performansınızı değerlendirebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık kazançlarınızı öğrenebilirsiniz.

Eğer kripto hakkında hiçbir bilginiz yoksa, uygulama içinde sunulan eğitimler sayesinde kripto para piyasaları hakkında bilgi edinebilir, yatırım stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. Eğitim her zaman önemlidir ve grafik okumak bu işin çoğunu kapsamaktadır. Bu nedenle grafik okumayı öğrenmeli ve alım-satım noktaları belirlemelisiniz.

Coinbase APK İndir

Coinbase Wallet, kripto paralarınızın tüm kontrolünü sizlere vermektedir. Borsa ile uyumku bir kripto para cüzdanının şifrelerini ve transfer adreslerini kimselye paylaşmayın.

Kripto porföyü oluşturabileceğiniz Coinbase APK'da, kolay bir şekilde coin alabilir ve analizini yaparak satış noktasında satabilirsiniz. Kapsamlı analiz seçenekleriyle birlikte grafikleri en iyi şekilde inceleyin ve ticaretinizi bilinçli bir şekilde yapın.

Kripto para uygulamaları denilince akla ilk gelen TradingView, Coinbase içerisinde bulunmaktadır. Ayrıntılı teknik analizlerle birlikte coinlerinizi iyi bir şekilde belirleyebilir ve yüzlerce kripto para birimi arasından günü kazanç ile kapatabilirsiniz.

Siz de Coinbase APK indirin ve Türkçe dil desteğine sahip olan kripto para borsasını deneyimleyin!