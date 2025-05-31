Fibabanka Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapın.

Erkan Calp - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fibabanka Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi Android telefonunuzdan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi ödeme, kredi kartı borç ödeme, fatura ödeme, TL yükleme gibi pek çok işlemi şubeye veya ilgili kurumlara gitmeden cep telefonunuzdan rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Güvenli yapısı ile kullanıcıları tatmin eden uygulama ülkemizde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

Fibabanka Mobil bankacılık uygulamasına TC kimlik numaranız veya müşteri numaranızla giriş yapabiliyorsunuz. İlk girişinizde SMS doğrulama ile cihaz eşleştirmesi yapılıyor, sonraki girişlerinizde sadece İnternet Bankacılığı veya Mobil Bankacılık şifrenizi kullanıyorsunuz. İnternet Bankacılığı veya Mobil Bankacılık şifreniz yoksa Şifre Al altındaki formu doldurarak kart numaranız veya müşteri numaranızla şifrenizi hızlı ve kolay bir şekilde alabiliyorsunuz.

Ürünler bölümünden vadesiz ve vadeli hesap hareketlerinizi, kredi çektiyseniz kredi borcunuzu, kredi kartınız varsa harcama detaylarını görebiliyorsunuz. Özet bölümünden varlıklarınız ve borçlarınız grafiksel olarak gösteriliyor. Pratik İşlemler menüsünden havale, EFT yapma, (EFT saatleri dışında anında para transfer işlemi yapmanızı sağlayan Nöbetçi Transfer hizmeti de var) faturalarınızı ödeme, kart borcunuzu ödeme, yatırım işlemleri, şifre ve güvenlik resmini değiştirme, anlık bildirim ve iletişim tercihlerini ayarlama gibi pek çok işlemi hızlıca yapabiliyorsunuz.

Fibabanka Mobil APK İndir

Kredi kartı borçlarını ödeyebiliyor, eft ve havale işlemleri yapabiliyor, bankacılığa dair tüm detaylara ulaşabiliyorsunuz. güvenilir yapısına ek olarak hızlı işlem yapma özelliğini de milyonlarca kullanıcıya sunan başarılı bankacılık uygulaması yıllardır düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor.

Siz de Fibabanka müşterisiyseniz veya yeni müşteir olmak istiyorsanız, Fibabanka Mobil indirebilirsiniz.

Fibabanka Mobil Özellikleri