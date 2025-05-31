Fibabanka Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,129
- DOSYA BOYUTU 205 MB
- Üretici Fibabanka A. Ş.
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Fibabanka Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapın.
Fibabanka Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi Android telefonunuzdan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi ödeme, kredi kartı borç ödeme, fatura ödeme, TL yükleme gibi pek çok işlemi şubeye veya ilgili kurumlara gitmeden cep telefonunuzdan rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Güvenli yapısı ile kullanıcıları tatmin eden uygulama ülkemizde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.
Fibabanka Mobil bankacılık uygulamasına TC kimlik numaranız veya müşteri numaranızla giriş yapabiliyorsunuz. İlk girişinizde SMS doğrulama ile cihaz eşleştirmesi yapılıyor, sonraki girişlerinizde sadece İnternet Bankacılığı veya Mobil Bankacılık şifrenizi kullanıyorsunuz. İnternet Bankacılığı veya Mobil Bankacılık şifreniz yoksa Şifre Al altındaki formu doldurarak kart numaranız veya müşteri numaranızla şifrenizi hızlı ve kolay bir şekilde alabiliyorsunuz.
Ürünler bölümünden vadesiz ve vadeli hesap hareketlerinizi, kredi çektiyseniz kredi borcunuzu, kredi kartınız varsa harcama detaylarını görebiliyorsunuz. Özet bölümünden varlıklarınız ve borçlarınız grafiksel olarak gösteriliyor. Pratik İşlemler menüsünden havale, EFT yapma, (EFT saatleri dışında anında para transfer işlemi yapmanızı sağlayan Nöbetçi Transfer hizmeti de var) faturalarınızı ödeme, kart borcunuzu ödeme, yatırım işlemleri, şifre ve güvenlik resmini değiştirme, anlık bildirim ve iletişim tercihlerini ayarlama gibi pek çok işlemi hızlıca yapabiliyorsunuz.
Fibabanka Mobil APK İndir
Kredi kartı borçlarını ödeyebiliyor, eft ve havale işlemleri yapabiliyor, bankacılığa dair tüm detaylara ulaşabiliyorsunuz. güvenilir yapısına ek olarak hızlı işlem yapma özelliğini de milyonlarca kullanıcıya sunan başarılı bankacılık uygulaması yıllardır düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor.
Siz de Fibabanka müşterisiyseniz veya yeni müşteir olmak istiyorsanız, Fibabanka Mobil indirebilirsiniz.
Fibabanka Mobil Özellikleri
- Kredi başvurusu
- Kredi kartı ödeme
- EFT - havale işlemleri
- Güvenilir yapı
- Düzenli güncellemeler
- Bankacılığa dair pek çok işlem
- Kullanıcı dostu arayüz
Fibabanka Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 164
- DOSYA BOYUTU 270 MB
- Üretici Fibabanka A. Ş.
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Fibabanka Mobil uygulamasını iPhone'unuza indirin, mobil bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay gerçekleştirin.
Fibabanka Mobil uygulaması ile bankacılık işlemleri hızlı ve kolay! Fibabanka kredi ödemeleriniz başta olmak üzere fatura ödeme, TL yükleme, EFT ve havale yapma (Nöbetçi Transfer hizmetiyle EFT saatleri dışında da para transferi), kredi kartı borç ödeme, şans oyunları ödeme, SGK ödeme gibi şubede ve ilgili kurumlarda gerçekleştireceğiniz işlemleri yerinizden yapın.
Fibabanka Mobil uygulamasına TC Kimlik numaranız veya müşteri numaranız ile giriş yapabiliyorsunuz. İnternet bankacılığı veya mobil bankacılık şifreniz yoksa “Şifre al” bağlantısına tıklayarak kart numaranız veya müşteri numaranızla şifre alıp giriş yapabilirsiniz.
Fibabanka Mobil İndir
İlk girişinizde cihaz eşleştirmesi yapılıyor, sonraki girişlerinizde internet bankacılığı veya mobil bankacılık şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Güvenlik resmi ve şifrenizi uygulama üzerinden hızlıca değiştirebiliyorsunuz. Uygulamaya girdiğinizde ana sayfa, ürünler, işlemler, özet ve kampanyalar sekmeleri karşınıza çıkıyor.
Ürünler altından vadesiz ve vadeli hesaplarınız, kredi kartınız ve kredinize ait detaylara ulaşıyorsunuz. Pratik işlemler menüsü altından para transferlerinden fatura ödemeye kredi borcunu sorgulayıp ödemekten güvenlik ayarlarına birçok işlemi yapabiliyorsunuz.
Özet sayfasından varlıklarınız ve borçlarınızı grafik üzerinden görebiliyorsunuz. Kampanyalar altından Fibabanka’nın alışverişi kolaylaştıran fırsatlarını görüyorsunuz.