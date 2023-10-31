Kasırgaya yakalanan yüzen adalarda hayatta kaldığınız ALOFT'ta, üssünüzü inşa edin ve diğer adalara yelken açın.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ALOFT, sonsuz kasırgaların arasındaki yüzen adalarda hayatta kalmaya çalıştığımız indie bir oyundur. Bu atmosferik sandbox oyununda, üssünüzü inşa edin ve yeni adaları keşfe çıkın. Yeni birçok adayı keşfetmek için rüzgarlara karşı yelken açın ve donanımınızı yükseltin.

Macera oyunu olan ALOFT, oyunculara şaşırtıcı derecede canlı ve renkli bir sanat tarzı sunuyor. Gizemli ve sonsuz bir kasırgada hayatta kalmaya çalıştığınızı unutmamalısınız. Her zorluğa ve her olaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Önceki zamanlarda kasırga adaları böldü ve etrafa yayılmış birçok ada meydana geldi. Bu geniş dünyada uçarak dolaşın ve kendi küçük adanızda bir üs inşa edin.

Bulutların arasındaki yaşam yolculuğunuzda, daha fazla alan keşfetmek için rüzgarları kullanarak uçun. Bulutlardan su ihtiyacınızı karşılayın ve güç kaynaklarınızı kurun. Yaşam mücadelenizi sürdürmek için bitki ve hayvanlar yetiştirerek, ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

ALOFT İndir

Kendi adanızı gitgide geliştirdiyseniz, artık başka adalara yelken açmanın zamanı geldi demektir. Başka adalara geçmeyi kolaylaştırmak için çelik halatlar yerleştirin ve yolculuğunuza başlayın. Siz de ALOFT indirerek, bu değişik hayatta kalma oyununu deneyimleyebilirsiniz.

ALOFT Sistem Gereksinimleri