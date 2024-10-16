Kurban veya yaratık rollerini oyunculara sunan Altarium, oyunculara detaylı ve gerçekçi grafiklere sahip bir çevrimiçi korku deneyimi yaşatmaktadır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Altarium, hem kötü hem de iyi karakter arasında seçim yapabileceğiniz bir co-op korku oyunudur. Hayatta kalmanın oldukça zor olduğu korku oyununda, hem gerilimi hem de atmosferik korku hissini iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Korion Mücevher'ine ulaşmak istiyorsanız, araştırma ekibinizle Golden Horn kasabasına gidecek ve korku salan Luxazul'a karşı mücadele vereceksiniz.

Oyuna başlamadan önce rollerinize karar vermelisiniz. Team A olarak araştırma ekibi olabilir veya Luxazul rolüne geçip araştırma ekibini yok etmeye çalışabilirsiniz. Her karakterin kendine özgü bir yeteneği ve özel ekipmanları bulunmaktadır.

1 - 5 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bu korku oyununda, arkadaşlarınızla mükemmel vakitler geçirebilirsiniz. Modellemeler, ortam grafikleri ve atmosfer sayesinde, olabilecek her türlü senaryo sizi ekstra korkutabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra karakter animasyonları ve yetenek kullandıktan sonra gördüğünüz animasyonlar iyi bir şekilde işlenmişe benziyor.

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Jess Blue Tech tarafından geliştirilen ve Unreal Engine 5 teknolojisini kullanan Altarium, detaylı ve gerçekçi bir grafik yapısına sahiptir. Orta ve üst düzey donanımlara yönelik geliştirilen oyun, DLSS ve FSR gibi özel teknolojileri de desteklemektedir.

Farklı rol seçeneklerini içerisinde barındıran Altarium'u indirin ve arkadaşlarınızla birlikte co-op korku deneyimi yaşayın!

Altarium Sistem Gereksinimleri