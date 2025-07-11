Anomaly Protocol, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çevrimiçi eşli korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Co-op korku oyunları arasında yer alan Anomaly Protocol, patlamış bir radyasyon laboratuvarında geçiyor. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu korku oyununda, yaralıları kurtarın ve canavarlara yakalanmadan çıkışı bulun. Radyasyon hızla yayıldığı için elinizi çabuk tumalı ve mutasyona uğramaktan kaçınmalısınız.

Korku ve gerilimin tavan yaptığı Anomaly Protocol oyununda, korkuyu sadece Jumpscare ile almayacaksınız. Uzun süren sessizlik, oyuncuların adım sesleri, anlık çığlıklar veya aniden karşınıza çıkan canavarlarla birlikte her yönden karanlık bir atmosferle karşılaşacaksınız.

Anomaly Protocol İndir

Laboratuvarın derinliklerine inin, yaralıları kurtarın ve eşyaları toplayarak yeni kata geçin. Her bir katta farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Katların kotalarını tamamlayın ve bir sonraki katın kapılarını açın.

Anomaly Protocol, oyunculara hem görev hem de strateji açısından kapsamlı bir deneyim yaşatıyor. Katların farklı görevlerinin yanı sıra radyasyon seviyeleri de farklıdır. Radyasyon yükseldikçe varlıklar sizi daha çabuk fark edebilir ve işte tam da bu sırada stratejinizi konuşturmanız gerekebilir.

Eğer siz de arkadaşlarınızla çevrimiçi korku deneyimi yaşamak istiyorsanız, Anomaly Protocol indirin ve laboratuvardaki görevleri tamamlayarak kaçmaya çalışın!

Anomaly Protocol Sistem Gereksinimleri