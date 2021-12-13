Antistress APK, stres azaltan, rahatlatıcı Android oyunlar içeriyor. Harika oyuncak koleksiyonuyla stresiniz kalmayacak!

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Antistress APK Android oyun, türlü oyuncaklarla stresini atmanıza yardımcı oluyor. Rahatlamaya, vakit geçirmeye veya bir anlık kafa dağıtmaya ihtiyacınız olduğunda bu oyuncak koleksiyonunun keyfini çıkarın.

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Bambu çanının sesini duyun, tahta kutularla oynayın, parmağınızı suyun üzerinde kaydırın, butonlara dokunun, tebeşirlerle çizim yapın ve buna benzer şeyler… Bir şeyi mi bekliyorsunuz? Oyalanmaya mı ihtiyacınız var? Birine kızgın mısınız? Ders çalışırken dikkatinizin dağılmasına mı ihtiyacınız var? Antistress Android oyununu açın ve oynamak için onlarca oyuncak arasında birini seçin.

Antistress Android oyunu stresini giderecek harika oyunlar sunar. Stres çarkı, sonsuz küp, slime ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz bir sürü rahatlatıcı oyuncaklarla oynayarak stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olur. Stres önleyici oyuncaklar her iki haftada bir yenileriyle güncellenir.