Yunan Mitolojisini deneyimleyeceğimiz Apotheon'da sürükleyici bir oynanış yer alıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Antik Yunan mitolojisine sahip teması ile 2015 yılında karşımıza çıkan Apotheon, günümüze kadar oyuncuların beğenisini kazanarak gelmeyi başardı. Yunan mitolojisini aksiyon yüklü bir yapıda karşımıza çıkaran başarılı oyun alışılmışın dışında bir atmosfere sahip. HD kalitede grafikleri ile bizlere ilerlemeye dayalı bir atmosfer sunan oyun da 2D bakış açısı yer alıyor. Tanrılara karşı savaşacağımız yapımda birbirinden farklı fantastik silahtan da yararlanabileceğiz. Olimpos Dağı'na tırmanarak kutsal güçleri donanacak ve insanlığın kurtulması için kullanacağız.

Hikayesi ile oyuncuları derinden etkileyecek olan oyun, kendine has seslendirmeleri ile de oyunculara gerilim dolu bir dünya sunmaya devam ediyor.

Apotheon Özellikleri

2D grafik açıları,

Sanatsal ve efsanevi bir anlatım,

Hızlı ve acımasız bir oynanış,

Kılıç, mızrak, ok ve daha pek çok silah,

Oynanabilir açık alanlar,

Mitolojik yaratıklar,

Kutsal hazineler,

Seslendirilmiş renkli efsanevi karakterler,

Tek oyunculu bir mod,

Arkadaşlara meydan okuma,

Sürükleyici ve acımasız bir dünyayı karşımıza çıkaran Apotheon, sürükleyici bir havaya hakim. Çeşitli mitolojik yaratıklara karşı mücadele edeceğimiz oyunda, görevleri başararak Olimpos Dağı'na tırmanacak ve özel yetenekler elde edeceğiz. Efsanevi karakterleri etkileyici sesler ile süsleyen geliştirici ekip, destansı anlatım ile gerilimi de üst perdeye tırmandırmayı ihmal etmiyor. Sadece İngilizce dil seçeceğine sahip olan oyun da seslendirmeler de İngilizce olarak karşımıza çıkacak. Oyun içerisinde Apollo'nun Sarayında, Tanrıların Sığınağında ve Artemis'in Ormanlarında da gizli hazineleri bulmanın yollarını arayacağız.

Apotheon İndir

Tek oyunculu bir moda sahip olan ve internet gerektirmeden oynanabilen Apotheon, Steam üzerinde satışlarına devam ediyor. Allientrap tarafından geliştirilen yapım, Steam üzerinde olumlu geri bildirimler almayı da ihmal etmedi.

Apotheon Minimum Sistem Gereksinimleri