Arduino IDE (İndir): Arduino programı indirerek kod yazabilir ve karta yükleyebilirsiniz.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arduino programı indirerek kod yazabilir ve devre kartına yükleyebilirsiniz. Arduino Yazılımı (IDE), Arduino programlama dilinde ve Arduino geliştirme ortamını kullanarak kod yazmanızı, Arduino ürününüzün neler yapacağını belirlemenizi sağlayan ücretsiz bir program. IoT (Nesnelerin İnterneti) projeleri ile ilgileniyorsanız, Arduino programını indirmenizi tavsiye ederim. Oldukça başarılı bir yazılım programı olan Arduino, günümüzde üniversitelerde de ders olarak gösterilmektedir.

Arduino Nedir?

Arduino bildiğiniz üzere kullanımı kolay donanım ve yazılım tabanlı açık kaynak bir elektronik platformu. İnteraktif projeler yapan herkes için tasarlanan bir ürün. Arduino Sofware IDE de ürünün işlev görmesi için gerekli kodları yazmanızı sağlayan bir editör; açık kaynak kodlu olmasıyla herkesin gelişmesine katkıda bulunabildiği bir yazılım. Windows, Linux ve MacOS için ücretsiz olarak indirilebilen bu program, ürününüzün nasıl davranacağını belirleyen kodları yazmanızı ve devre kartına upload etmenizi kolaylaştırıyor. Program, tüm Arduino kartlarla çalışıyor.

Arduino Nasıl Kurulur?

Arduino’nun USB kablosunu Arduino’ya bağlayıp bilgisayarınıza takın. Arduino sürücüsü otomatik olarak yüklenecek ve ardından Arduino bilgisayarınız tarafından algılanacaktır. Arduino sürücülerini kendi sitesinden de indirebilirsiniz ancak sürücülerin Arduino modeline göre farklılık gösterdiğini unutmayın.

Arduino Programı Nasıl İndirilir ve Kurulur?

Arduino programını yukarıdaki linkten Windows bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Program diğer programlar gibi kurulmaktadır, özel bir ayar/seçim yapmanız gerekmemektedir.

Arduino Programı Nasıl Kullanılır?