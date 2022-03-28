Adobe AIR
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 137,895
- DOSYA BOYUTU 17.65 MB
- Üretici Adobe Systems Incorporated
-
Adobe Integrated Runtime (AIR) teknolojisi ile geliştirilmiş ve zengin internet uygulamalarını masaüstünüze kurmanız için gerekli olan yükleyici programdır.
Adobe AIR; Flash, Flex, HTML, JavaScript, Ajax gibi dilleri kullanan geliştiricilerin bu dillerde geliştirdikleri çeşitli özelliklerde internet uygulamalarını bilgisayar masaüstüne taşımalarını sağlamak için geliştirilmiş bir platformdur. Geliştiriciler için olmazsa olmaz araçlardan bir tanesi olan Adobe AIR günümüze kadar milyonlarca insan tarafından kullanıldı. Ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan Adobe AIR uygulaması, aldığı güncellemeler ile birlikte yepyeni özelliklere de kavuştu. Geliştiricilere uygulamalar yaratma fırsatı veren başarılı uygulama, zengin medya içeriğine de ev sahipliği yapıyor.
Adobe AIR Özellikleri
- Ücretsiz,
- Güvenli,
- Gelişmiş uygulamalara erişme ve kullanabilme,
- Windows ve MacOS sürüm,
- İngilizce, Türkçe ve Almanca gibi dil seçenekleri,
AIR geliştiricilere uygulama yaratmaları veya varolan siteleri ve hizmetleri masaüstü uygulaması şekillerine sokmaları için imkan sunuyor. Web uygulamaları, zengin medya içeriği, kişisel ayarlar ve interaktif deneyimler sunan Adobe AIR internet tarayıcısına ihtiyaç duymadan işlerinizi masaüstünüze kurduğunuz uygulamalar sayesinde halletmenize yardımcı olmayı amaçlıyor.
Bu program sadece bir installer yani yükleyicidir. Bu yükleyici sayesinde Adobe AIR ile yapılmış, geliştirilmiş masaüstü uygulamalarını indirebilir ve bilgisayarınıza kurabilirsiniz. ".air" uzantılı bu uygulamaları kurmanız için gerekli olan yükleyici programdır. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama, İngilizce ve Türkçe gibi dil seçeneklerine de sahip. Tamamen ücretsiz olan uygulama güvenli yapısı ile birlikte hem Windows hem de MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar için güvenle kullanılmaya devam ediliyor.
Adobe AIR İndir
Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar için yıllar önce yayınlanan Adobe AIR günümüzde de kullanılırken artık ne yazık ki güncelleme almıyor. Yıllardır geliştirilen başarılı uygulama belirli bir kitleye hitap etmeye devam ediyor.
Sistem Gereksinimleri:
- 2.33GHz ve üzeri x86-destekli işlemci veya Intel® Atom™ 1.6GHz ve üzeri işlemciye sahip netbook bilgisayar
- Microsoft® Windows® XP Home, Professional veya Tablet PC; Windows Server® 2003; Windows Server® 2008; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise ( 64-bit sürümü) veya Windows 7
- 512MB RAM (1GB önerilir)
Adobe AIR
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 25,599
- Üretici Adobe Systems Incorporated
-
Adobe Integrated Runtime (AIR) teknolojisi ile geliştirilmiş ve zengin internet uygulamalarını Mac masaüstünüze kurmanız için gerekli olan yükleyici programıdır.
Adobe AIR; Flash, Flex, HTML, JavaScript, Ajax gibi dilleri kullanan geliştiricilerin bu dillerde geliştirdikleri çeşitli özelliklerde internet uygulamalarını, platform bağımsız olarak Air yüklü her cihazda çalışabilmesi ve bilgisayar masaüstüne taşımalarını sağlamak için geliştirilmiş bir platformdur.
AIR geliştiricilere uygulama yaratmaları veya varolan siteleri ve hizmetleri masaüstü uygulaması şekline dönüştürülmesi için imkan sunuyor. Web uygulamaları, zengin medya içeriği, kişisel ayarlar ve interaktif deneyimler sunan Adobe AIR, internet tarayıcısına ihtiyaç duymadan işlerinizi masaüstünüze kurduğunuz uygulamalar sayesinde halletmenize yardımcı olmayı amaçlıyor.
Bu program sadece bir installer yani yükleyicidir. Bu yükleyici sayesinde Adobe AIR ile yapılmış, geliştirilmiş masaüstü uygulamalarını indirebilir ve bilgisayarınıza kurabilirsiniz. ".air" uzantılı bu uygulamaları kurmanız için gerekli olan yükleyici programdır. Bu program cihazınızda yüklü olmasa bile, yükleyeceniz Air uzantılı uygulama ile beraber yüklenmektedir.
Adobe AIR
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,125
- DOSYA BOYUTU 29.86 MB
- Üretici Adobe Systems Incorporated
-
Adobe Integrated Runtime (AIR) teknolojisi ile geliştirilmiş ve zengin internet uygulamalarını Mac masaüstünüze kurmanız için gerekli olan yükleyici programıdır.
Adobe AIR; Flash, Flex, HTML, JavaScript, Ajax gibi dilleri kullanan geliştiricilerin bu dillerde geliştirdikleri çeşitli özelliklerde internet uygulamalarını, platform bağımsız olarak Air yüklü her cihazda çalışabilmesi ve bilgisayar masaüstüne taşımalarını sağlamak için geliştirilmiş bir platformdur.
AIR geliştiricilere uygulama yaratmaları veya varolan siteleri ve hizmetleri masaüstü uygulaması şekline dönüştürülmesi için imkan sunuyor. Web uygulamaları, zengin medya içeriği, kişisel ayarlar ve interaktif deneyimler sunan Adobe AIR, internet tarayıcısına ihtiyaç duymadan işlerinizi masaüstünüze kurduğunuz uygulamalar sayesinde halletmenize yardımcı olmayı amaçlıyor.
Bu program sadece bir installer yani yükleyicidir. Bu yükleyici sayesinde Adobe AIR ile yapılmış, geliştirilmiş masaüstü uygulamalarını indirebilir ve bilgisayarınıza kurabilirsiniz. ".air" uzantılı bu uygulamaları kurmanız için gerekli olan yükleyici programdır. Bu program cihazınızda yüklü olmasa bile, yükleyeceniz Air uzantılı uygulama ile beraber yüklenmektedir.
Sistem Gereksinimleri:
- Intel Core™ Duo veya daha üzeri...
- 512MB RAM (1GB önerilen)
- Mac OS X v10.6, 10.7 (32 bit ve 64 bit) sürümlerini destekler