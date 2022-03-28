Adobe Integrated Runtime (AIR) teknolojisi ile geliştirilmiş ve zengin internet uygulamalarını masaüstünüze kurmanız için gerekli olan yükleyici programdır.

Can Çevrim - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adobe AIR; Flash, Flex, HTML, JavaScript, Ajax gibi dilleri kullanan geliştiricilerin bu dillerde geliştirdikleri çeşitli özelliklerde internet uygulamalarını bilgisayar masaüstüne taşımalarını sağlamak için geliştirilmiş bir platformdur. Geliştiriciler için olmazsa olmaz araçlardan bir tanesi olan Adobe AIR günümüze kadar milyonlarca insan tarafından kullanıldı. Ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan Adobe AIR uygulaması, aldığı güncellemeler ile birlikte yepyeni özelliklere de kavuştu. Geliştiricilere uygulamalar yaratma fırsatı veren başarılı uygulama, zengin medya içeriğine de ev sahipliği yapıyor.

Adobe AIR Özellikleri

Ücretsiz,

Güvenli,

Gelişmiş uygulamalara erişme ve kullanabilme,

Windows ve MacOS sürüm,

İngilizce, Türkçe ve Almanca gibi dil seçenekleri,

AIR geliştiricilere uygulama yaratmaları veya varolan siteleri ve hizmetleri masaüstü uygulaması şekillerine sokmaları için imkan sunuyor. Web uygulamaları, zengin medya içeriği, kişisel ayarlar ve interaktif deneyimler sunan Adobe AIR internet tarayıcısına ihtiyaç duymadan işlerinizi masaüstünüze kurduğunuz uygulamalar sayesinde halletmenize yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu program sadece bir installer yani yükleyicidir. Bu yükleyici sayesinde Adobe AIR ile yapılmış, geliştirilmiş masaüstü uygulamalarını indirebilir ve bilgisayarınıza kurabilirsiniz. ".air" uzantılı bu uygulamaları kurmanız için gerekli olan yükleyici programdır. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama, İngilizce ve Türkçe gibi dil seçeneklerine de sahip. Tamamen ücretsiz olan uygulama güvenli yapısı ile birlikte hem Windows hem de MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar için güvenle kullanılmaya devam ediliyor.

Adobe AIR İndir

Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar için yıllar önce yayınlanan Adobe AIR günümüzde de kullanılırken artık ne yazık ki güncelleme almıyor. Yıllardır geliştirilen başarılı uygulama belirli bir kitleye hitap etmeye devam ediyor.

Sistem Gereksinimleri: