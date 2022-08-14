Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Art Puzzle APK birbirinden zorlu bulmacalara ev sahipliği yapıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara birbirinden farklı bulmacalar sunan Art Puzzle APK, eğlenceli oynanışı ile rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. Differences, Drum Pad Machine, Pixel Art, Spider Solitaire gibi oyunların geliştiricisi ve yayıncısı olan Easybrain tarafından geliştirilen Art Puzzle APK 10 milyondan fazla oyuncu tarafından aktif olarak oynanıyor. Oyunculara ilerlemeye dayalı bir atmosferde birbirinden farklı bulmacalar sunan yapım, oyuncuları bir nevi beyin jimnastiği yapmaya zorluyor. Aksiyon ve gerilimden uzak yapısı ile oyunculara kolaydan zora doğru ilerleyen bir bulmaca dünyası sunan Art Puzzle APK, ücretsiz olması ile de milyonlara ulaştı. Sık sık içerik güncellemeleri ile oyuncuları tatmin eden yapım, zengin içeriği ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor.

Art Puzzle APK Özellikleri

Ücretsiz oynanış,

Basitten zora doğru ilerleyen çeşitli bulmacalar,

İçerik güncellemeleri,

Günlük mücadeleler,

Sezonluk etkinlikler,

En iyi boyama oyunlarından bir tanesi olarak Google Play üzerinde yükselen Art Puzzle APK, oyunculara sakinleştirici bir etki sunuyor. Eğlenceli yapısı ile oyunculara keyifli vakit geçirme fırsatı veren yapımda oyuncular parçaları doğru yerlere yerleştirerek puzzleları çözmeye çalışacaklar. Oyuncular basitten zora doğru ilerleyen bulmacalar da parçalar için doğru yerleri bulmaya çalışacaklar. Çok sayıda sanatsal hikayeye de ev sahipliği yapan oyun, tek oyunculu ve çevrimdışı olarak oynanabiliyor. İlgi çekici görseller ile oyunculara şık bir tasarım sunan bulmaca oyunu aldığı yeni güncellemeler ile yepyeni bulmacaları da oyunculara sunmaya devam ediyor.

Art Puzzle APK İndir

Eğer mobil platformda hem rahatlatıcı hem de keyifli anlar yaşamak istiyorsanız Art Puzzle APK'nın büyülü dünyası tam da size göre. Ücretsiz yapısı ile Android platformunda 10 milyon oyuncuyu geride bırakan yapım, zengin içeriği ile olumlu geri bildirimler almaya devam ediyor.