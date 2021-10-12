Kolay ve güçlü yedekleme çözümü isteyenlere!

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ashampoo Backup Pro 16, kullanımı kolay ve güçlü yedekleme programı arayan Windows kullanıcıları için tavsiye edeceğim programların başında geliyor. Virüsler, fidye yazılımları, Windows hataları ve diğer sebeplerle kullanılmaz duruma gelen bilgisayarınızı hayata döndürmek için kullanabileceğiniz en iyi yedekleme programlarından biri. Ücretsiz deneme seçeneğiyle geliyor.

Tek tek dosyaları veya tüm disk bölümlerini seçtiğiniz depolama ortamına veya buluta otomatik olarak yedekleyen, yedekleme işlemi esnasında da sistem kaynaklarından çok daha az tüketen Ashampoo Backup, her seviyede kullanıcıya hitap eden, son derece sade ve açık kullanıcı arayüzü ile geliyor. Tek bakışta tüm yedeklemelerinizi görüntüleyebiliyor, yeni bir yedekleme planı oluşturabiliyor, Windows hatalarını görebiliyor, disk hatalarını onarabiliyor, sistemi geri yükleyebiliyorsunuz. Sistem yedeklerini entegre kurtarma diski veya flaş sürücüden de alabiliyorsunuz ki; etkili bir virüs yemiş olsanız dahi bu sayede verilerinizi kurtarmış oluyorsunuz. En kötü senaryolar düşünülerek tasarlanmış olması Ashampoo Backup Pro 12’yi benzersiz kılıyor.

Tamamen güvenilir olması, disk hatalarını görüp onarması, yedeklenmiş dosyaları göstermesi, yedeklemeyi arka planda otomatik yapması, buluta yedekleme seçeneği vermesi, çok yönlü veri kurtarma özelliği, sistem güncellemesi sonrası çöken sistemi kurtarma, akıllı yedekleme mekanizması, herkese hitap eden arayüzü ile diğer yedekleme programlarından sıyrılan Ashampoo Backup, Windows 7 ve daha yeni sistemlerde çalışıyor ve Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Ashampoo Backup Pro 16 Özellikleri

Kötü amaçlı yazılım enfeksiyonları

Sabit disk hatası

Yanlışlıkla silinen dosyalar

İşletim sistemi sorunları

Sorunlu güncellemeler

Aygıt hırsızlığı

Program yukarıda gördüğünüz tüm detayları sizlerin karşısına çıkarıyor. İlk olarak bütün sisteminizi tarıyor ve kötü amaçlı yazılımları bulmaya çalışıyor. Bulduğu yazılımlar ya da dosyalar olursa bunları karantina altına alıyor. Sonrasında ise izninizle bütün dosyayı güvenli şekilde siliyor.

Programın alametifarikası olan kısım ise sabit disk hatası kısmında basşlıyor. Backup Pro adından da anlaşılabileceği üzere bir disk kurtarma ve geri getirme yazılımı olarak tasarlanmış durumda. Bu sebeple genel olarak sabit disk problemlerine odaklanıyor.

İlk olarak yanlışlıkla silinen dosyaları geri getirmek için programı kullanabiliyorsunuz. Bu özellik gayet sorunsuz ve güvenilir şekilde çalışıyor. Silinen dosyaları disk üzerinde tarıyor ve kurtarılabilecek olanları karşınıza çıkarıyor. Bu sırada sorunlu güncellemeler ya da işletim sistemi sorunları gibi detaylara da odaklanıyor.

Son olarak ise aygıt hırsızlığı problemini ortadan kaldırmaya çalışıyor.