Ashfall, zengin bir hikayeye sahip olan kapsamlı aksiyon-nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon nişancı oyunları arasında yer alan Ashfall, 2024'ün üçüncü çeyreğinde oyuncularla buluşacak. Yapay zeka gelişti ve başa geçmek için insanlığı yok etmeye çalışıyor. Dünyayı kurtarmak için nükleer savaşta mücadele edin ve her bölgeyi yönetiminiz altına alın.

Kıyamet sonrasındaki bir dünyaya adım attınız. Çölün kavurucu sıcaklarında zengin bir hikayeye adım atacaksınız. Bu zengin hikayede 9 farklı dövüş stili bulunuyor. Gizlilik, yakın dövüş, uzak dövüş, matkap tekniği ve çeşitli mekanikleri kullanarak savaş stilinizi seçebilirsiniz.

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Çorak arazilerde tek başınıza yol almanıza gerek yok. Karşınızadaki düşmanları yok etmek için arkadaşlarınızdan yardım alabilir, loncalar kurabilir ve benzersiz zorluklara beraber ilerleyebilirsiniz.

200 km'den fazla olan harita üzerinde her bölgeyi keşfetmeye çalışın. Üst dünyanın sınırlarını aşın, geniş toprakları arayın ve yeni ekipmanlara erişin. İşgal edilmeyi bekleyen birçok üs bulacaksınız. Arkadaşlarınızı toplayın ve savaşa hazırlanın!

Siz de Ashfall indirerek, bilgisayarlarınızda harika bir aksiyon-nişancı oyunu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ashfall Sistem Gereksinimleri