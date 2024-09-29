Ashfall
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 39.06 GB
- Üretici NetEase Games
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Ashfall, zengin bir hikayeye sahip olan kapsamlı aksiyon-nişancı oyunudur.
Aksiyon nişancı oyunları arasında yer alan Ashfall, 2024'ün üçüncü çeyreğinde oyuncularla buluşacak. Yapay zeka gelişti ve başa geçmek için insanlığı yok etmeye çalışıyor. Dünyayı kurtarmak için nükleer savaşta mücadele edin ve her bölgeyi yönetiminiz altına alın.
Kıyamet sonrasındaki bir dünyaya adım attınız. Çölün kavurucu sıcaklarında zengin bir hikayeye adım atacaksınız. Bu zengin hikayede 9 farklı dövüş stili bulunuyor. Gizlilik, yakın dövüş, uzak dövüş, matkap tekniği ve çeşitli mekanikleri kullanarak savaş stilinizi seçebilirsiniz.
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Çorak arazilerde tek başınıza yol almanıza gerek yok. Karşınızadaki düşmanları yok etmek için arkadaşlarınızdan yardım alabilir, loncalar kurabilir ve benzersiz zorluklara beraber ilerleyebilirsiniz.
200 km'den fazla olan harita üzerinde her bölgeyi keşfetmeye çalışın. Üst dünyanın sınırlarını aşın, geniş toprakları arayın ve yeni ekipmanlara erişin. İşgal edilmeyi bekleyen birçok üs bulacaksınız. Arkadaşlarınızı toplayın ve savaşa hazırlanın!
Siz de Ashfall indirerek, bilgisayarlarınızda harika bir aksiyon-nişancı oyunu deneyimi yaşayabilirsiniz.
Ashfall Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (en son hizmet paketi)
- İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD FX-8320
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: AMD R9 280 veya NVIDIA GeForce GTX 960
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan