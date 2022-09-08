4x4 araçlar ile yarış yapma fırsatı veren Asphalt Xtreme APK, ücretsiz olarak Google Play üzerinde yayınlandı.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara eşsiz bir arazi yarış deneyimi sunan Asphalt Xtreme APK zengin içeriği ile oyuncularına heyecan yüklü anlar sunuyor. Bünyesinde reklam bulundurmayan ve tamamen ücretsiz olarak oynana Asphalt Xtreme APK alışılmışın dışında bir yarış simülasyonunu oyuncularla paylaşıyor. Birbirinden farklı çok sayıda araç modeline ev sahipliği yapan oyunda yarışçılar araçlarını geliştirebilecek ve daha hızlı bir yapıya kavuşturabilecekler. 4x4 türünde araçların yer aldığı oyunda farklı zorluklara sahip arazilerde yarışmak adeta yetenek isteyecek. Çamurlu yollarda yüksek performans sunacak olan arazi araçları hız tutkunları için adeta biçilmiş kaftan olacak.

Asphalt Xtreme APK Özellikleri

Farklı zorluklara sahip araziler,

Farklı 4x4 araçlar,

Reklamsız içerikler,

Zorlu koşullar,

300'ün üzerinde kariyer etkinliği,

1100'den fazla mücadele,

5 farklı oyun modu,

Eş zamanlı olarak 8 oyuncuya karşı yarışma,

Gerçekçi bir oynanış yapısına sahip olan Asphalt Xtreme APK, eş zamanlı olarak 8 oyuncuyu ortak bir yarış alanında buluşturacak. Dünyanın her yerinden oyunculara sahip olacak olan yapım, rekabet dolu çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Birbirinden farklı arazi koşulları ile oyunculara hem sürükleyici hem de rekabetçi bir yarış dünyasını deneyimleme fırsatı verecek olan Android yarış oyunu ücretsiz ve reklamsız olarak oynanacak. Yarışçıları başarı ve başarısızlıklarına göre sıralamaya da alacak olan yarış atmosferinde listenin ilk sıralarında yer almak için kıyasıya bir rekabet söz konusu olacak. 300'ün üzerinde kariyer etkinliği ile çeşitli ödüller de dağıtacak olan yarış oyunu 5 farklı oyun moduna da sahip olacak. Oyuncular yarış içerisinde Tayland ormanlarını dolaşacak, Alplerin zirvesine tırmanacak ve Svalbard'ın buzullarını parçalayacaklar.

Asphalt Xtreme APK İndir

Dizi ve film izleme platformu olarak tanınan Netflix Inc tarafından geliştirilen Asphalt Xtreme APK, reklamsız ve ücretsiz yapısı ile 1 milyondan fazla kez indirildi. Geniş bir kitle tarafından yıllardır oynanan yarış oyunu güncellemeler ile içeriğini de zenginleştirmeyi ihmal etmiyor. Oyunu Google Play üzerinden indirip, heyecan verici arazi yarışlarına dahil olabilirsiniz.