Assoluto Racing APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 858
- DOSYA BOYUTU 1800.00 MB
- Üretici Infinity Vector Ltd
-
Assoluto Racing APK Android araba yarışı oyununda gerçek oyunculara karşı online drift ve klasik yarışlarda mücadele ediyorsunuz.
Assoluto Racing APK, Android cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz üst seviye grafiklere sahip araba yarışı oyunları arasında. Hem tablet hem de telefonda rahat oynanışa imkan tanıyan özelleştirilebilir kontrol sistemine sahip oyunda üç farklı oyun modu yer alıyor.
Assoluto Racing APK İndir
Assoluto Racing APK android yarış oyunu, aralarında Peugeot RCZ Limited Edition, Honda Integra Type R, Honda S2000, Honda NSX Type S Zero, Mitsubishi Eclipse, Mitsubishi 3000GT, Lancer Evolution X, Nissan Silvia Spec-R, Nissan Skyline GTR’ın da bulunduğu 10’dan fazla lisanslı araba içeriyor. Araba yarışı oyununda tur bazlı dünya genelinde oyunculara karşı yarıştığınız Stock Race, belli görevleri tamamlamaya çalıştığınız Licence Tests ve arabanızın sınırlarını zorladığınız Time Attack gibi farklı modlar mevcut.
Need for Speed oyunundakine benzer yükseltme seçenekleri de sunan oyunda arabanızı farklı açılardan görme ve farklı kontrollerle oynama şansına sahipsiniz.
Assoluto Racing Son Sürüm Özellikleri
- Gerçek zaman çok oyunculu (multiplayer) oynayın: Gerçek oyunculara karşı online drift ve yarışlarda mücadele edin.
- Yeni nesil yarış oyunu: Gerçek yeni nesil sürüş deneyimi. Yarışmayı, drift yapmayı veya sadece asfaltı ağlatmayı sever misiniz? Arabanızı ayarlayın ve hepsi yapın! Bu yarış oyununun ücretsiz olduğuna şaşıracaksınız! Mobilde ilk kez Nürburgring Nordschleife ve Tsukuba’da yarış! Dünyanın en iyi üreticilerinin resmi lisanslı güzel arabalarıyla yarış pistine çıkın. İlk JDM, Avrupalı veya Amerikalı yapımcılardan bazılarını seçin ve becerilerinizi 1 numara olmak için geliştirin.
- Gerçek fizik: Mobildeki en gerçekçi fizik motoru size yolda ve kaputun altında eşsiz kontrol sağlar. Farklı yollarda sürüş deneyimi yaşayın.
- Sürüşünüzü yaşayın: Hayallerinizdeki arabayı satın alarak, ayar yaptırarak ve kişiselleştirerek profesyonel sürücü olma hayalinizi yaşayabilirsiniz. Gerçek sürüş mücadelesini kabul eden dünya genelinde milyonlarca araba tutkunu arasına girin.