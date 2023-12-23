Aralık ayında piyasaya sürülecek olan Backrooms, oyunculara çevrimiçi korku deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Backrooms, arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. Bu oyunda, aksiyon ve korku düzeyinizi oldukça yükseklere çıkarabilirsiniz. Korkutucu yaratıklar, gizem dolu odalar ve zorlu seviyeleriyle birlikte oyunculara mükemmel bir deneyim sunuyor. Gerçeküstü seviyeleri tamamlamaya çalışırken, birçok zorlu bulmaca ve yaratıkla karşılaşacaksınız. Tüm bunların üstesinden gelmek istiyorsanız, takımınızı oluşturun ve sesli olarak iletişim kurun.

Oyundaki seviyelerin her biri bir öncekinden daha fazla kafa karıştırıcı olabilir. Her iki haftada bir oyuna güncelleme ile gelen yeni seviyelerle beraber, siz de tekrar oynanabilirliği yüksek bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Sadece oyundaki seviyeleri oynamakla kalmayıp, kendi seviyelerinizi yaratabilir ve diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz. Hayal gücünüzdeki korku dolu anları Backrooms'ta birleştirerek, isteğinize göre seviyeler dizayn edebilirsiniz.

Backrooms İndir

Oyunun ana özelliklerini ve oynanışına değindiğimize göre, artık küçük nüanslardan bahsedebiliriz. Oyundaki görsellik, oyunculara nostaljik bir hava katıyor. Eski tarzda tasarlanan ortamı vücut kameranız aracılığıyla görebilir ve benzersiz bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca, arkadaşlarınızla oyun içerisindeki sesli sohbeti kullanarak, seviyeleri daha kolay bir şekilde gezebilirsiniz.

Oyunun henüz tam bir çıkış tarihi verilmese de, 2023'ün Aralık ayında çıkacağı kesin olarak belli olmuştur. Eğer siz de bu tarz korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, Backrooms indirin ve bilinmeyenlerle yüzleşin.

Backrooms Sistem Gereksinimleri