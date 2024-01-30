Balkan Drive Zone APK, çeşitli modları ve seviyeleri içerisinde barındıran bir araba oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çeşitli özellikleri tek bir çatı altında toplayan Balkan Drive Zone APK, gerçekçi araçları içerisinde barındıran bir online simülasyon oyunudur. Oyunda hem Balkan kültürünün zenginlikleriyle buluşacak, hem de tatmin edici bir sürüş deneyimi yaşayacaksınız. Yarışlardan parkurlara, park etmekten açık dünyada gezinmeye kadar her türlü şeyi Balkan Drive Zone'da yapabilirsiniz.

Gece ve gündüz döngüsünün de olduğu bu oyunda, arkadaşlarınızla yarışabilir ve yeni araçları sürebilirsiniz. Tabii ki yeni araçların kilidini açmak istiyorsanız, zorlu parkur ve park seviyeleri tamamlamanız gerekecek.

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Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bu oyunda, kısaca istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Hayalinzideki arabanın kilidini açın, seviyeleri geçin ve arkadaşlarınızla mücadele edin. Tüm bunları yaparken dış ortamdaki görsellikten de keyif alabilirsiniz.

Telefonlarınızda oynadığınız araba simülasyonlarının kontrolleri neredeyse her zaman aynıdır. Ekrandaki kontrol tuşlarından aracınızı rahatlıkla yönetebilirsiniz. Tatmin edici bir kontrol ve fizik mekanizmasını içerisinde barındıran Balkan Drive Zone APK'yı indirerek, siz de açık dünyada arkadaşlarınızla birlikte gazlayabilirsiniz.

Balkan Drive Zone Özellikleri