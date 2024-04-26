Hayatta kalma korku oyunu deneyimi yaşatan Banshee Hunt, yaratıkları ve doğaüstü ruhları içerisinde barındırıyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Basit bir temele oturtulmuş olan Banshee Hunt, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz hayatta kalma korku oyunları arasında yerini alıyor. Oyun içerisinde doğa üstü ruhlara karşı savaş verecek ve onları size yaklaşmadan öldürmeye çalışacaksınız.

Bağırarak ölümün haberciliğini yapan Banshee, oyun boyunca mücadele edeceğimiz bir doğaüstü ruh olarak karşımıza çıkıyor. Bağırarak ve ağlayarak yanınıza yaklaşmaya çalışan bu yaratığı öldürün ve kaderinizi değiştirin. Sadece ana karakter değil aynı zamanda orman içerisinde birçok farklı yaratık da yer alıyor. Size yaklaşan her türlü varlığı vurmanız sizin için en iyi seçim olacaktır.

Harita üzerinde 9 adet silah gizli. Bu silahlara sahip olmanız, rakibinize karşı üstün olmanız için oldukça önemlidir. Hayatta kalmak için silahınıza, sağlık şırınganıza ve cephaneliğinize dikkat ederek idareli kullanın ve yönetin.

Banshee Hunt İndir

Aslında bir korku oyunundan ziyade avlanma oyunu olduğu söylenebilir. Sadece korku ve gerilim temasında izleyicilerle buluşan Banshee Hunt'ı indirin ve siz de çığlıklarıyla herkesi öldürebilen yaratığa karşı mücadele verin.

Banshee Hunt Sistem Gereksinimleri